Kfc | si finge ispettore del cibo e mangia gratis da per un anno

(Di venerdì 24 maggio 2019) Se anche tu vai pazzo per KFC, leggi qui. La notizia arriva dal Sudafrica, e nonostante si tratti di una truffa bella e buona non può che scatenare un sorriso. Uno studente universitario di 27 anni è infatti riuscito a trovare un modo perreogni giorno, per unintero, presso i diversi ristoranti della catena di fast food KFC presenti nella sua zona. Presentandosi molto semplicemente come undella qualità del. Ecco come funzionava la «truffa» La trovata suona oggettivamente surreale, ma a quanto pare sembra aver funzionato. Il ragazzo in questione era solito entrare con disinvoltura nei vari ristoranti, vestito in modo elegante e accompagnato a bordo di lussuose auto da un amico di professione autista privato. Mostrando al personale dei vari Kfc una semplicissima card di riconoscimento con la scritta «head office» ...

