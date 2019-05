Jalopy | una strana e meravigliosa avventura che vi permette di visitare l' Europa dell' est

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Su Humble Store potete usufruire di una promozione che vi consente di scaricare gratuitamente, titolo sviluppato da Minskworks.Descrivere questo gioco è difficile in quanto, come riportano i colleghi di Eurogamer, altro non è che un viaggio on the road attraverso l''est. La storia è semplice: dovrete portare vostro zio da un lato'ex blocco orientale all'altro, procedendo felicemente e senza incidenti attraverso la Germania, l'Ungheria, la Jugoslavia, la Bulgaria e la Turchia.Sfortunatamente i problemi non mancheranno: dovrete fare tutta questa strada con un veicolo sgangherato, una Laika 601 Deluxe, ispirata al leggendario Trabanta Germania'Est.Leggi altro...

