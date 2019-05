Export | Confapi Padova | in Veneto 963 mld da quando c' è l' Europa unita 2

Export : Confapi Padova - in Veneto 963 mld da quando c'è l'Europa unita : Padova, 24 mag. (AdnKronos) - Un totale di 152 miliardi. È la somma delle esportazioni di beni e prodotti delle imprese di Padova in Europa dall’entrata in vigore dei trattati di Roma che sancirono la nascita della Cee (1° gennaio 1958) a oggi. Lo ha stimato Fabbrica Padova, centro studi di Confapi,