Auto diventa batteria con ruote | al via progetto Nissan-Enel x-Rse

Nissan ed Enel X - Così lAuto diventa centrale elettrica : Altro passo avanti nella mobilità elettrica. Merito di Enel X, Nissan e RSE che hanno avviato la prima sperimentazione in Italia per lo sviluppo e la dimostrazione del Vehicle to Grid, la tecnologia grazie alla quale le auto possono immagazzinare e restituire energia per la stabilizzazione della rete. Le tecnologie V2G sono state studiate per garantire il risparmio in bolletta e l'efficientamento energetico: permettono infatti di ricaricare le ...

Un piccione attiva l’Autovelox dopo aver infranto il limite di velocità e diventa famoso in tutto il mondo : La città tedesca di Bocholt, al confine con l’Olanda, è diventata inaspettatamente famosa grazie ad un piccione. Il volatile ha superato il limite di velocità in una strada residenziale della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, volando a 45km/h rispetto al limite di 30km/h. La velocità del piccione ha, infatti, azionato la camera automatica di un autovelox e la storia virale è servita. Per aver superato il limite di velocità di 15km/h, ...

Progetto Pensiline : a Cuneo alcune fermate degli Autobus diventano opere d'arte : Come diceva Fëdor Dostoevskij, "L'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo!". C'è questo concetto dietro la spinta dei ragazzi di Monviso ...

MotoGp - Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati : grande soddisfazione per il CEO Domenicali : Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa partner ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese ...

Tesla - il gigante delle Elettriche diventa il Re della guida Autonoma [VIDEO] : Tesla, Elon Musk mette la freccia, in un video mostra l’auto che guida completamente da sola, senza alcun ausilio del conducente Elon Musk mette la freccia e sorpassa delle concorrenti. L’attesa svolta di Tesla è finalmente arrivata, l’azienda di Palo Alto si trasforma da colosso dell’auto elettrica a Re indiscusso dell’auto a guida autonoma. Il miliardario dovrebbe svelare a breve la nuova tecnologia che ...

Volkswagen - ID. Roomzz - l'Auto diventa lounge - VIDEO : A poche ore dall'apertura del Salone di Shanghai la Volkswagen ha svelato in anteprima mondiale la ID. Roomz. La concept, presentata durante la Brand Suv Night, anticipa una futura sport utility elettrica a sette posti che arriverà sul mercato nel 2021 andando a posizionarsi al vertice della gamma di Wolfsburg. Ricarica rapida e 450 km d'autonomia. Il prototipo dispone di un sistema di guida autonoma di Livello 4: il volante, pertanto, è ancora ...

Viale Regione Siciliana diventa a 4 corsie : Automobilisti si preparino al caos dei cantieri : Viale Regione Siciliana sta per essere rivoluzionata. Il traffico della principale arteria stradale di Palermo subirà un profondo cambiamento nell’ottica di un prospettato miglioramento della circolazione stradale da parte dell’amministrazione comunale del capoluogo siciliano. Sulla Circonvallazione dal 23 aprile, inizieranno iniziano i cantieri per “Misure di fluidificazione della circolazione e riassetto delle carreggiate centrali ...

Auto smart - ecco come far diventare “intelligente” il proprio veicolo : Se desiderate trasformare il vostro veicolo in un’Auto smart non bisogna farsi scappare alcuni dispositivi di ultima generazione In periodo storico in cui spopolano le nuove abitazioni smart dotate di assistenti virtuali, elettrodomestici intelligenti e luci personalizzabili, anche il mondo dell’Auto non vuole essere da meno, quindi se desiderate trasformare il vostro veicolo in un’Auto smart non bisogna farsi scappare alcuni dispositivi ...