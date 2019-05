Atletica | Filippo Tortu | “Una delle giornate più belle della mia vita in una cornice

Atletica - Filippo Tortu da record italiano a Rieti : ma l’eccesso di vento non lo rende omologabile : Atletica, Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 9”97 durante la ‘Fastweb Cup’ in quel di Rieti Sulla pista di Rieti, in cui si disputa la ‘Fastweb Cup’, Filippo Tortu ha battuto il suo precedente record e ha corso i 100 metri in 9”97. Si tratta del primato italiano nella specialità ma non è omologabile per il troppo vento (+2,4 m/s), Il velocista aveva iniziato con un 10”08 ventoso in ...

Atletica - Filippo Tortu : “Ho una gran voglia di andare in pista - a Rieti sono particolarmente legato” : E’ il giorno del ritorno di Filippo Tortu in pista. A Rieti, il velocista delle Fiamme Gialle, già quinto agli Europei di Berlino (ultima sua corsa individuale prima di oggi), ritornerà a volare sui suoi 100 metri alle 14:18, ora della batteria, mentre alle 15:36 ci sarà la finale. E’ un Tortu in buona forma, quello arrivato ai piedi del Terminillo. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: “Ho una gran voglia di andare in ...

Atletica - Filippo Tortu verso il Golden Gala : “Ho tanta voglia di correre i 200” : Il Golden Gala di Atletica è stato presentato ufficialmente stamane: la 39ma edizione della rassegna si terrà allo stadio Olimpico di Roma giovedì 6 giugno. A margine della presentazione si è soffermato uno dei principali e più attesi protagonisti della notte da sogno dell’Atletica italiana, il velocista Filippo Tortu, che correrà i 200 metri piani. Così l’azzurro all’ANSA: “L’obiettivo minimo è il primato ...

Atletica - Golden Gala Pietro Mennea – Filippo Tortu carico : “sfido i migliori in un Olimpico scatenato” : Filippo Tortu pronto a sfidare i migliori dell’Atletica nel Golden Gala Pietro Mennea: l’azzurro pronto a dare il massimo nel misurarsi con Lyles, Norman e Guliyev Uno stadio Olimpico da accendere per una notte magica. La 39esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno, quarta tappa della IAAF Diamond League, è stata presentata stamattina a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, alla presenza del presidente del CONI ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 : Filippo Tortu guida la 4×100 - inizia la stagione della consacrazione : Filippo Tortu è pronto per fare il proprio esordio stagionale all’aperto, il nostro velocista di punta sarà impegnato ai Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend a Yokohama (Giappone): le World Relays rappresentano subito un banco di prova interessante per il brianzolo che sarà chiamato a trascinare la nostra 4×100 verso la qualificazione ai Mondiali di Doha. Il primo italiano capace di scendere sotto i dieci secondi ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non vedo l’ora di correre i 200. Io come Valentino Rossi? Lo dice papà” : Filippo Tortu si trova in raduno a Roma dove si sta preparando per i Mondiali di staffette che andranno in scena a Yokohama nel weekend dell’11-12 maggio. Sta per incominciare la stagione all’aperto, il brianzolo si cimenterà sui 100 e 200 metri con l’obiettivo di essere grande protagonista ai Mondiali di Doha, nelle ultime settimane si è allenato a Tenerife e sembra essere tirato a lucido per vivere un’annata importante ...

Atletica - Filippo Tortu in pista a Rieti : “Non vedo l’ora di correre. Mi aspetto un forte miglioramento nei 200 metri” : Filippo Tortu è pronto ad animare la scena in una stagione che avrà nell’appuntamento dei Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) l’evento clou. Il velocista principe del Bel Paese gareggerà il 24 maggio sulla pista di Rieti e sarà la prima esibizione per lui sui 100 metri. Le motivazioni del nostro portacolori sono altissime e la voglia di replicare un crono sotto i 10″ è tanta. Come riporta il sito della Fidal, Tortu da ...