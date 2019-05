Ventura | “Il prossimo sarà l’anno di Ancelotti Insigne? Un talento!”

forzazzurri

(Di giovedì 23 maggio 2019) Giampiero, ex allenatore della nazionale italiana e del primo Napoli di De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Peril primo anno è stato difficile perchè la squadra aveva ancora l’impronta di Sarri. Oggi, però, il tecnico conosce bene la rosa e sa dove andare a mettere le mani. Sono convinto che ilannoquello di. De Laurentiis in questo mercato penso che andrà a soddisfare le richieste del tecnico in chiave mercato per fare meglio nella prossima stagione. Credo che la società abbia l’ambizione di fare meglio ed è possibile.quest’anno ha giocato da punta e dopo un buon inizio ha avuto una leggera flessione. Questa però è stata generale e di tutta la squadra, non solo di. Lui -ha concluso il tecnico – è un attaccante che deve far parte di un calcio organizzato perchè ha ...

THEVOICE_ITALY : Fangirling come @Simo_Ventura per il feat di @_GigiDAlessio_ e @THEREALGUE! #TVOI - THEVOICE_ITALY : 'Sarà il fascino della tedesca' (cit. @THEREALMYSSKETA) #TVOI @Simo_Ventura - Simo_Ventura : Oggi GUIDO IO!! ?? ??????? Subito dopo il @tg2rai a #tg2motori con @LeitnerMaria ?? #video #sunday #car #backstage… -