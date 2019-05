THQ Nordic ha 80 giochi in sviluppo | 48 di questi non sono stati ancora annunciati

Metro Exodus ha recuperato tutti i costi di produzione e ha incrementato i ricavi di THQ Nordic : Metro Exodus ha incrementato i ricavi di THQ Nordic del primo trimestre, con il publisher che conferma che lo sparatutto di 4A Games ha recuperato tutti i costi di produzione e di marketing, riporta Gamesindustry.biz.Nel trimestre conclusosi il 31 marzo 2019, il gruppo THQ Nordic ha conseguito ricavi per 151 milioni di Euro, in crescita del 158% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'EBIT operativo del periodo è stato di 37 ...

4A Games e THQ Nordic collaborano a un gioco AAA non ancora annunciato : Nel corso degli anni 4A Games ha dimostrato di essere una software house di sicuro talento e a quanto pare THQ Nordic non vuole perdere l'occasione di stringere una partnership con il team ucraino che nel corso di questi anni è salito agli onori della cronaca per il lavoro svolto sulla serie di Metro.Come segnalato da Gematsu, le due compagnie hanno confermato di aver stretto un accordo per lo sviluppo di un "progetto AAA non ancora rivelato". ...

THQ Nordic presenterà all'E3 2019 due giochi non ancora annunciati - probabilmente appartenenti a qualche IP storica : Con l'E3 2019 ormai dietro l'angolo, sono sempre di più le compagnie che condividono con i fan i piani per l'importante fiera a tema videoludico. Naturalmente THQ Nordic non fa eccezione ed ha infatti annunciato che presenterà due titoli non ancora annunciati, probabilmente appartenenti a qualche IP storica.Come riporta Gamingbolt, la compagnia è risorta dall'ormai defunta THQ studios e in questi anni ha riproposto versione remasterizzate di ...