ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) C’eranoun ex ispettore della Polizia di Stato e unancora in servizio tra i membri dell’associazione a delinquere finalizzata a favorireclandestina sgominata dalla Guardia di Finanza dinell’ambito di indagini della Dda partenopea.gli arresti. Ad alcuni indagati si contestail reato di corruzione di pubblici ufficiali. Le verifiche sono iniziate a seguito di rimesse di denaro inviate ad un cittadino algerino che sarebbe stato vicino ad Abdelhamid Abaaoud, sospettato di essere uno degli organizzatori delle azioni terroristiche perpetrate a Parigi il 13 novembre 2015 e ucciso in un’operazione della polizia francese. Trovatoun tariffario nelle perquisizioni “Ne abbiamo fatto entrare a migliaia“. Questa una delle intercettazioni fatte nel corso dell’indagine contro la banda di cui facevano parte ...

MirkoRefatti : RT @fattoquotidiano: Napoli, “favorivano l’immigrazione clandestina”: arrestati in sette, anche un poliziotto in servizio e uno in pensione… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Napoli, “favorivano l’immigrazione clandestina”: arrestati in sette, anche un poliziotto in servizio e uno in pensione… - Cascavel47 : Napoli, “favorivano l’immigrazione clandestina”: arrestati in sette, anche un poliziotto in servizio e uno in pensi… -