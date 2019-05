Franco Di Mare e la gaffe sulla strage di Capaci Anzaldi attacca

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Angelo ScaranoDiscivoladi" chiamandola "di via" e scatta subito l'attacco del demUno scivolone durante lo speciale di Rai Uno sull'anniversario delladidi fatto ha scatenato la reazione del dem Michelecomponente della Commissione di Vigilanza Rai. Protagonista dellail conduttore Rai,Diche ha parlato di "di via" confondendola con "via D'Amelio". Una sbavatura che è stata subito segnalata da: "Come si fa a incappare in un errore del genere? Possibile che nessuno abbia controllato? Possibile che direttore, vice direttori, capiredattori, vice capiredattori, capi struttura, autori non abbiano vigilato sul testo del conduttore? Uno scivolone grave, in una trasmissione peraltro trasformata in una passerella del Governo a tre giorni dalle elezioni". Poi il ...

il_piccolo : ATTENZIONE!!! Si sono appena liberati due posti per lo spettacolo di domani sera alla Torre del Lloyd, riservati a… - NicolaBellu : @antonioripa @Gianni_Elia @lorenzop2311 @isterico1 @GianzDav @outlaw1847 @Mishimajakowskj @antiliberismo @buch_1977… - fabioingoio1 : Strage di Capaci, gaffe su Rai1 di Franco Di Mare: 'È grave'. Accusa pesantissima alla Rai -