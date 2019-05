F1 | GP Monaco 2019 | quando si svolgono le qualifiche? Data | programma | orari e tv

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Novità e conferme per puntare alle Olimpiadi : Una pattuglia azzurra così ricca per una tappa della Coppa del Mondo non si vedeva esattamente da un anno. L’Italia del Tiro a segno è pronta a partire alla volta di Monaco di Baviera, per la “classicissima” teutonica del calendario internazionale, dove in palio ci saranno nuovi pass olimpici da cercare di catturare con la speranza di aumentare il contingente partecipante verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il ds Valentina ...

VIDEO GP Monaco F1 2019 - Highlights e sintesi prove libere 1 : dominio Hamilton - Leclerc a tre decimi : Lewis Hamilton ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha dimostrato subito di essere in gran palla e ha dettato il ritmo precedendo Max Verstappen per una manciata di millesimi, leggermente più attardato il suo compagno di squadra Valtteri Bottas: le Mercedes sembrano essere ancora le monoposto da battere dopo aver infilato cinque doppiette consecutive. Ferrari più ...

VIDEO F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari e Mercedes corrono nel ricordo di Niki Lauda : Il weekend del GP di Monaco di Formula Uno, ovviamente, non può che vivere nel ricordo di Niki Lauda. La scomparsa del tre volte campione del mondo è ancora una ferita aperta per tutti, specialmente per i due team che, da pilota e da presidente onorario, maggiormente hanno segnato la sua vita: la Ferrari e la Mercedes. Le livree delle monoposto hanno dediche importanti per ricordare il pilota austriaco ma, più nel complesso, ogni protagonista ...

F1 - Risultato FP1 GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton precede di un soffio Verstappen e Bottas - le Ferrari inseguono : Lewis Hamilton (Mercedes) inizia con il piede giusto e domina la scena nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno che, come da tradizione, si disputa nella giornata di giovedì e non nella canonica collocazione del venerdì. L’inglese, con una W10 come al solito eccezionale, ha preceduto di un soffio Max Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas, mentre le due Ferrari si fermano in quarta e ...

F1 - Risultato e Classifiche GP Monaco 2019 : prove libere 1. Hamilton al comando dopo una serrata lotta con Bottas e Verstappen. Leclerc a tre decimi. : Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP di Monaco 2019, con il tempo di 1:12.106, dopo un’accesa battaglia con il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen (Red Bull) staccati di meno di un decimo. La maggior parte degli sforzi dei team sono stati volti a migliorare il feeling in vista della qualifica che qui nel Principato è più che mai determinante, e la Ferrari è sembrata abbastanza competitiva nella ...

F1 - GP Monaco 2019 - la previsione di Helmut Marko : “La Ferrari fatica in trazione - potrà lottare al massimo per il sesto posto” : La stagione del Mondiale F1 2019 si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’intero campionato: già da questa mattina con le prove libere ha infatti preso il via il programma del Gran Premio di Monaco, il cui fascino è intramontabile per tifosi ed appassionati. La Ferrari si presenta nel Principato con numerose incognite e la situazione sembra davvero poco incoraggiante alla luce dei risultati di Barcellona, e non solo. ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Le gomme sono molto - molto sensibili - ed estremamente difficili da capire” : Anche Sebastian Vettel ha parlato oggi, alla vigilia delle prove libere del GP di Monaco, al sito motorsport.com, lasciando un ricordo di Niki Lauda e poi analizzando la situazione in cui si presenta la Ferrari nel Principato, soffermandosi in particolar modo sulla gestione delle gomme nelle prime gare del Mondiale. Su Niki Lauda: “sono stato e sono un suo fan. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di poterlo conoscere, di parlargli, ...