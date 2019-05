«Chernobyl» | la serie che piace più di «Game of Thrones» e «Breaking Bad»

vanityfair

Ancora prima di arrivare in Italia, dove sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 10 giugno, fa incetta di consensi. Nel Regno Unito è in onda da tre settimane e ha già ottenuto un indice di gradimento più alto di Game of Thrones e di Breaking Bad. Mentre queste ultime si «accontentano», rispettivamente, di un punteggio di 9.4 su 1.512.733 fan e di 9.5 su 1.194.332 spettatori, la miniserie legata al più grande disastro della storia dell'energia nucleare realizza un incredibile 9.6 su quasi 26.000 supporter sul portale IMDb. A trentatré anni dall'esplosione del reattore numero 4 ...

