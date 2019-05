Cagliari | chiuso l' asilo abusivo no-vax a Villacidro

blogo

(Di giovedì 23 maggio 2019) I carabinieri del Nas, dopo una serie di segnalazioni, sono entrati in azione questa mattina per mettere fine all'attività di una scuola materna abusiva e no vax messa in piedi in un casolare di campagna in località Su Suergiu a, a circa 60 chilometri da.L'attività illegale, nel mirino degli inquirenti da qualche mese, era stata avviata da un'associazione sportiva che non aveva mai fatto richiesta alle autorità competenti e che aveva organizzato il casolare con diverse aule, banchi per i bambini, spazi per i giochi anche una piccola cucina non ancora funzionante. Il perché della mancata richiesta dei permessi è presto detto: la metà dei bambini che ogni giorno venivano affidati alle due maestre - una di loro era la responsabile della struttura - non era in regola con le vaccinazioni e i carabinieri sono convinti che fosse proprio questa politica "no vax" ad aver ...

