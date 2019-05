Sarri | ' Al momento non ho avuto contatti con altri club'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La Juventus, chiusa l'era Allegri, si è messa a caccia del suo erede. L'impresa non è affatto semplice perché i migliori allenatori sono impegnati o costano troppo. Tuttavia, tra i principali indiziati a sedere sulla panchina bianconera ci sarebbe Maurizioche attualmente è in forze al Chelsea atteso dalla finale di Europa League contro l'Arsenal il 29 maggio. E proprio durante un incontro con la stampa, l'ex Napoli ha lasciato intendere di non essere mai stato contattato né dalla Juventus né da altre società....

zazzatweet : @Iridensys74 @GiacomoPiazza5 La Juve al momento è su Sarri. Pep lunedì sera era a Manchester per la festa del tripl… - J_Enrico : RT @LucaFiorino24: Il Chelsea mi dicono che ha già pronto il sostituto: Lampard. Sarri aspetta una proposta concreta dall’Italia. La sua p… - J_Enrico : RT @LucaFiorino24: La #Juventus con #Guardiola ha parlato e trovato un accordo di massima già da qualche settimana ma serve il consenso del… -