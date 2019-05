Quante novità nella beta 8 3 di Gboard | fra cui tanto Material Theme in più

BPER Beach Volley Tour 2019. World Tour - Campionato Italiano e prologo : Quante novità per la nuova stagione! : Torna puntuale, per il quarto anno consecutivo, con un carico di novità succulente, il BPER Banca Beach Volley Tour 2019, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Le novità più importanti sono tre: il prologo, in programma nel prossimo week end sulla spiaggia di Ostia Lido ...

Atletica - Mondiali staffette 2019 Yokohama. Non solo Usa-Giamaica. Quante novità tra mista e ostacoli : È tutto pronto a Yokohama in Giappone per la quarta edizione dei Mondiali di staffette che si preannunciano particolarmente spumeggianti, vuoi per la presenza di gran parte dei migliori interpreti Mondiali, vuoi perché sono in palio tanti posti per i Mondiali assoluti di fine settembre e inizio ottobre a Doha. Al via ci saranno ben 790 atleti di 47 nazioni, tra cui le squadre che hanno conquistato le medaglie nelle ultime tre edizioni dei ...

Nuoto - Assoluti Riccione 2019. 4×100 stile : Quante novità! Chi sarà il quarto moschettiere? : Veloce, velocissima ma incompleta. La 4×100 stile libero maschile ha preso quasi completamente forma dopo i 100 di ieri e non sono mancate sorprese, conferme ed esclusioni (temporanee) eccellenti. La prima notizia buona è che c’è fermento nel mondo della velocità. I pluri-titolati protagonisti della 4×100 dei tempi d’oro, i vari Magnini, Orsi, Dotto & c. hanno un gruppo ormai completo di successori. Questo non significa che Dotto e ...