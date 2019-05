Moda | Prada dice addio alle pellicce | non le utilizzerà più nei suoi prodotti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nonpiùanimali nei, a partire dcollezioni donna primavera-estate 2020, questa l’annuncio del noto gruppo di. L’inventario sarà venduto fino ad esaurimento scorte. Lo notizia viene sottolinea dal sito ufficiale della Fur free alliance (FFA), una coalizione di oltre 50 organizzazioni per la protezione degli animali provenienti da oltre 40 Paesi. L’annuncio del gruppo– si legge sul sito – arriva dopo “un dialogo positivo” tra il marchio di lusso e i membri di FFA, LAV e The Humane Society degli Stati Uniti. L'articolo: non lepiù neiMeteo Web.

