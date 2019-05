La denuncia di Nugnes (M5s): “Sostituita in commissione, in discussione prerogative parlamentari” (Di mercoledì 22 maggio 2019) Paola Nugnes, senatrice 'dissidente' del Movimento 5 Stelle, denuncia di essere stata sostituita in commissione durante la discussione dello Sblocca cantieri: "Ora nei miei confronti c'è un vero e proprio accanimento per emarginarmi. La verità è che qui le prerogative parlamentari vengono messe continuamente in discussione riducendo il nostro ruolo a meri pigia bottoni".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 22 maggio 2019) Paola, senatrice 'dissidente' del Movimento 5 Stelle,di essere stata sostituita indurante ladello Sblocca cantieri: "Ora nei miei confronti c'è un vero e proprio accanimento per emarginarmi. La verità è che qui leparlamentari vengono messe continuamente inriducendo il nostro ruolo a meri pigia bottoni".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

DragoninRed1 : RT @fanpage: La denuncia di Nugnes (M5s): “Sostituita in commissione, in discussione prerogative parlamentari” - fanpage : La denuncia di Nugnes (M5s): “Sostituita in commissione, in discussione prerogative parlamentari” -