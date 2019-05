Clima | i cittadini chiedono una petizione Ue sul fisco ‘ecologico’

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Fissare un prezzo minimo per le emissioni di CO2 in Europa, con l’obiettivo di contrastare il riscaldamento globale. A chiederlo sono i promotori della campagna StopGlobalWarming.Eu, che hanno comunicato di aver depositato oggi la proposta per avviare unaeuropea (tecnicamente ‘Iniziativa deieuropei’). Una volta superato il giudizio di ammissibilita’ della Commissione europea, i promotori dovranno raccogliere un milione di firme da almeno 7 Stati membri per costringere l’esecutivo Ue a rispondere alle aspettative deied eventualmente avviare una nuova iniziativa legislativa. Fra gli italiani ci sono il professore di Scienza delle finanze all’Universita’ di Pavia, Alberto Majocchi, la co-presidente dei Verdi europei, Monica Frassoni, e Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni. “In Europa, come in ...

