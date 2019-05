Tornare con il tuo ex? Ecco perché non è una buona idea

dilei

(Di martedì 21 maggio 2019) Credevi che fosse l’uomo giusto per te, quello con cui passare il resto della tua vita. E, invece, anche stavolta è già finita. E proprio quando dovresti mettercela tutta per voltare pagina, inizi a pensare: “non riprovarci?”.tutti i motivi per cui sarebbe meglio non farlo. Se la tua storia non ha funzionato, forse così felice non eri. Certo ora ti tornano alla mente solo i momenti romantici, i baci appassionati e gli sguardi complici… ma se vi siete lasciati, forse sono stati di più i momenti tristi, le delusioni, le liti. Focalizzati su questo e renditi conto che, tutto sommato, è giusto che sia finita così. Non è poi detto che la volontà diinsieme porti con sé anche la voglia di impegnarsi davvero a far andar bene le cose: magari semplicemente, anche se non vuoi ammetterlo, sarebbe solo un modo per smettere di soffrire. Lo sai anche tu, ...

TeresaBellanova : A Taranto, incontro con i lavoratori del porto. Con il Governo Renzi ce ne siamo occupati, lavorando per rilanciare… - matteosalvinimi : #Salvini su #SeaWatch3: mar Mediterraneo deve tornare mare di pace, di scambio, di commercio, di turismo. NON di t… - chedisagio : Viene giù il teatro quando @matteorenzi dice: 'noi nel medioevo non vogliamo tornare. Ecco perché non faremo e non… -