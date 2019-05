Terremoto in Puglia, scuole chiuse mercoledì 22 maggio per controlli: l’elenco dei comuni (Di martedì 21 maggio 2019) Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 22 maggio? In seguito al Terremoto di magnitudo 3.9 che ha colpito la Puglia, molti sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per verificare i danni e mettere eventualmente in sicurezza gli edifici a rischio: ecco l'elenco, da Barletta a Trani, passando per Molfetta.



