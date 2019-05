Stranger Things 3 | diffusi da Netflix un video e i poster ufficiali della terza stagione

Stranger Things - una clip mostra la torrida estate del 1985 : http://www.youtube.com/watch?v=gkyPoV4pqGk “Un’estate può cambiare tutto” è lo slogan della terza stagione di Stranger Things. L’acclamata serie Netflix tornerà con i nuovi episodi a partire dal prossimo 4 luglio e sarà appunto ambientata nei mesi estivi, dopo aver occupato in passato gli slot temporali del Natale e di Halloween. Le nuove avventure dei ragazzini di Hawkins si svolgeranno dunque attorno alla festa ...

I primi poster di Stranger Things 3 rivelano i nuovi volti dei personaggi e il “ruolo” di Billy e Will (video) : L'estate è alle porte e i primi poster ufficiali di Stranger Things 3 scandiscono il tempo che separa i fan dalla visione dei nuovi episodi. Il 4 luglio prossimo Netflix catapulterà i suoi abbonati nella calda estate di Hawkins per la prima volta e questo non è solo sinonimo di cambiamento ma anche di novità importanti negli stessi rapporti umani. I primi poster di Stranger Things 3 rilasciati qualche ora fa sono stati accompagnati dal primo ...

«Stranger Things» - Lego ci porta nel Sottosopra : Mettete in salvo i vostri pupazzetti preferiti: il temibile Sottosopra di Stranger Things pare aver raggiunto anche il mondo dei Lego. Lo dimostra il primo, grande set che il celebre marchio di costruzioni ha deciso di dedicare alla popolarissima serie tv targata Netflix, che – come i fan ben sanno - racconta le fantascientifiche avventure di una cittadina statunitense tra mostri spaventosi e omaggi ai gloriosi anni '80. In ...

La Lego ha dedicato un set a Stranger Things : La Lego ha dedicato uno speciale box alla serie Netflix ambientata negli anni 80 Stranger Things. Il set è stato presentato con un video dai toni vintage su Instagram e, una volta montato, mostra una doppia versione: quella del mondo “normale” della cittadina di Hawkins dove è ambientata la serie e quella del Sottosopra dove vive il mostro denominato Demogorgone.Il set della Lego rappresenta precisamente la casa dei ...

Il gigantesco set Lego dedicato a Stranger Things : Sono ben 2287 pezzi per il glorioso set Lego dedicato a Stranger Things e chiamato 75810 – The Upside Down rappresentando la casa di Joyce Byers in una struttura doppia visto che viene riprodotta non soltanto l’abitazione del mondo reale ma anche il Sottosopra con la possibilità di ruotare le due parti grazie al perno fornito dagli alberi. Starà dunque a chi monterà il set decidere quale delle due versioni della casa Byers mettere in ...

Evento crossover in arrivo tra Fortnite e Stranger Things? : Alcuni fan di Fortnite hanno notato qualcosa di interessante all'interno del titolo di Epic Games, ovvero un easter egg dedicato alla serie TV Stranger Things.Con l'avvento della Stagione 9 sono state apportate numerose modifiche alla mappa, ad esempio il nuovo Mega Mall è uno dei luoghi che ha sostituito Corso Commercio ed è un riferimento a Stranger Things.Come riporta VG247 alcuni fan avrebbero notato un negozio di gelati all'interno del Mall ...

La Stagione 9 di Fortnite va nel Sottosopra : crossover con Stranger Things in arrivo? : Gli appassionati di Battaglia Reale lo sanno bene, la Stagione 9 di Fortnite è finalmente iniziata nella giornata di ieri, 9 maggio. Lo shooter costruttivo di casa Epic Games ha quindi accolto tantissime novità nella sua formula ludica - le ho raccolte per voi in questo corposo articolo! -, che terranno compagnia ai giocatori su PC, console e dispositivi mobile per le prossime dodici settimane. Non solo, la grande mappa di gioco è profondamente ...

La Stagione 9 di Fortnite va nel Stottosopra : crossover con Stranger Things in arrivo? : Gli appassionati di Battaglia Reale lo sanno bene, la Stagione 9 di Fortnite è finalmente iniziata nella giornata di ieri, 9 maggio. Lo shooter costruttivo di casa Epic Games ha quindi accolto tantissime novità nella sua formula ludica - le ho raccolte per voi in questo corposo articolo! -, che terranno compagnia ai giocatori su PC, console e dispositivi mobile per le prossime dodici settimane. Non solo, la grande mappa di gioco è profondamente ...

La fotocamera Polaroid dedicata a Stranger Things : (Foto: Polaroid) Polaroid ha presentato OneStep 2 Stranger Things Edition, un’edizione speciale e limitata dedicata all’omonima popolare serie tv con milioni di appassionati che l’hanno seguita su Netflix in tutto il mondo. E per il debutto della terza stagione, arriverà questo omaggio che stuzzicherà l’attenzione degli appassionati della creatura di Matt e Ross Duffer. La terza stagione di Stranger Things è attesa per il ...

H&M lancia un collezione ispirata alla serie tv Stranger Things : Disponibile a partire dal 23 maggio negli store di tutto il mondo e sul sito ufficiale del brand svedese, questa capsule donna e uomo omaggia la Hawkins community pool protagonista della fortunata ...

Stranger Things - l'accusa di plagio ritirata il giorno prima del processo : Scusate mi sono sbagliato.Poco prima di arrivare a processo Charlie Kessler, che aveva accusato i fratelli Matt e Ross Duffer di avergli rubato l'idea di Stranger Things, decide di ritirare l'accusa evitando quindi di finire in tribunale. Dopo aver ascoltato le deposizioni dell'ultima settimana dell'esperto legale che avevo ingaggiato, mi è apparso chiaro che, nonostante quanto avessi creduto in passato, il mio lavoro non ha nulla in comune ...

Stranger Things - l'accusa di plagio ritirata il giorno prima del processo : Scusate mi sono sbagliato.Poco prima di arrivare a processo Charlie Kessler, che aveva accusato i fratelli Matt e Ross Duffer di avergli rubato l'idea di Stranger Things, decide di ritirare l'accusa evitando quindi di finire in tribunale. Dopo aver ascoltato le deposizioni dell'ultima settimana dell'esperto legale che avevo ingaggiato, mi è apparso chiaro che, nonostante quanto avessi creduto in passato, il mio lavoro non ha nulla in comune ...

Stranger Things un plagio? Si chiude misteriosamente la questione della denuncia ai fratelli Duffer : A due mesi dall'arrivo su Netflix della terza stagione, un altro mistero incuriosisce i fan di Stranger Things ovvero quello relativo alla famosa accusa di plagio che rischiava di mandare i fratelli Duffer alla sbarra e, addirittura, di fermare la messa in onda della serie. Chi ha seguito l'annosa questione sa bene che i creatori dello show cult sono stati accusati di plagio Charles Kessler rei di aver dato vita a Stranger Things solo dopo la ...

Una guida a "Stranger Things" in attesa della terza stagione : Stephen King non ha avuto dubbi nel commentare positivamente “Stranger Things” sin dal suo esordio. Le prime due stagioni della serie Netflix sono state accolte dal Re del Terrore e da una miriade di fan con grandissimo entusiasmo. C’entra la nostalgia degli anni Ottanta, c’entra il racconto sorridente di quanto è difficile crescere, c’entra la capacità di far immergere lo spettatore in mondi dove ...