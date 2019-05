La ragazza che si trovava ai domiciliari per aver ucciso il padre a Monterotondo è stata

Torna libera la ragazza che ha ucciso il padre violento. "Ha agito per difendersi" : Pina Francone Prima di colpire il padre gli disse: "Fermati, non fare più niente". Ora Deborah è Tornata in libertà. Il giudice: "Ha agito per difendersi" Torna libera Deborah Sciacquatori, la ragazza di 19 anni accusata di aver ucciso il padre domenica scorsa a Monterotondo, in seguito all’ennesimo litigio con l'uomo. La Procura di Tivoli ha spiegato che l'atto "si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo" e ...

Brittany Allen - la ragazza che vive per i lupi American Wolfdog : Brittany Allen è diventata famosa in tutto il mondo grazie ai social e al suo amore per la natura, in particolare per i lupi. La giovane vive a Naples in Florida e dedica la maggior parte delle sue giornate a prendersi cura di una particolare specie di cani, gli American Wolfdog. Tanto che un suo video è diventato virale sulla rete internet.-- Brittany lavora presso il Santuario dei lupi e già a marzo di quest'anno aveva salvato un American ...

Monterotondo difende Deborah - che ha ucciso il padre violento : "È una brava ragazza - lui le ha spento il sorriso" : “Voi lo dovete sapere che quella è proprio una brava ragazza”, dice una vicina di casa di Deborah al Messaggero. Non è la sola, a Monterotondo, a difendere la diciannovenne che ha ucciso il padre violento dopo che, per l’ennesima volta, aveva aggredito la madre. Al bar dove la giovane lavora raccontano il dramma vissuto dalla ragazza, costretta a vedere il padre che tornava a casa ubriaco e se la prendeva con lei, ...

Dopo un anno di intense ricerche trova la ragazza che aveva incontrato a capodanno che gli aveva lasciato una foto e detto “trovami” : Il venticinquenne neozelandese Reese McKee è finalmente giunto alla fine della ricerca che lo ha tenuto impegnato per un anno: riuscendo a ritrovare la ragazza che aveva incontrato la notte di capodanno. Reese aveva incontrato la ragazza ad Hong Kong: lei stava piangendo al lato della strada perché si era persa e non riusciva più a trovare i suoi amici. “L’ho tirata su. Ho questo cattivo senso dell’umorismo che fa ridere tutti”, ...

A Lecce una ragazza si è presa un pugno perché difendeva la bandiera della Lega : In vista dell'arrivo a Lecce di Matteo Salvini si surriscalda il clima a Lecce, dove oggi alcuni giovani militanti locali del Carroccio sono stati aggrediti mentre si trovavano in un gazebo allestito in piazza sant'Oronzo. Tra loro vi erano il segretario cittadino della Lega, Mario Spagnolo, e una ragazza che è rimasta ferita ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Durante il raid, probabilmente opera di alcuni esponenti dell'area ...

ragazza di 19 anni attirata in una trappola mortale : la strangolano e le prendo in bambino che portava in grembo : Attualità Spettatore ammazzato dalla poltrona del cinema: “Arresto cardiaco dovuto alla compressione del collo” di F. Q. L’hanno attirata nella sua casa e l’hanno distratta mostrandole un album di fotografie prima di strangolarla e prelevarle il bambino che portava ancora in grembo. La storia dell’orrore arriva da ...

Clima - Greta sulla copertina del Time : la ragazza che ha scioperato per il pianeta “ora parlo al mondo intero” : Greta Thunberg sarà sulla copertina del settimanale americano Time, la sedicenne attivista svedese ne ha fatta di strada ed ora è ormai il simbolo della battaglia ambientalista contro i cambiamenti Climatici.”Ora parlo al mondo intero” è quanto ha scritto in messaggio sul social Twitter a cui ha allegato la foto della copertina pubblicata dal magazine americano. “Prima non parlavo quasi in classe o con i miei compagni, ma ora ...

Bologna - choc nel parcheggio ex Staveco : trovato il cadavere di una ragazza di 20 anni : Nell'area del parcheggio ex Staveco in viale Enrico Panzacchi a Bologna è stato scoperto il cadavere di una ragazza sui 20 anni. A dare l'allarme una telefonata anonima. Ignote le cause del decesso, anche se non sono stati trovati segni di violenza sul suo corpo: avanza l'ipotesi della morte per overdose.

L’incubo della ragazza allergica all’acqua : “Non posso neanche piangere o lavarmi - né sudare” : Un’allergia fuori dal comune, quella che ha colpito Niah Selway: la giovane 21enne inglese è una delle 32 persone in tutto il mondo a soffrire di orticaria acquagenica. La ragazza vive a Hastings, una cittadina dell’East Sussex in Inghilterra, e ha una fortissima allergia all’acqua, talmente grave che anche le lacrime o la semplice pioggia potrebbero causarle dolore. La giovane ha avuto la sua prima reazione allergica ...

Aggressione con l'acido - Sara minacciò anche una ragazza : 'Mi hai rubato il fidanzato' : Un'altra persona è rimasta vittima delle persecuzioni di , la 38enne che martedì sera a Legnano, Milano, ha aggredito con l'acido un uomo di 30 anni che ha frequentato per circa un mese. Si tratta di ...