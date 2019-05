È morto a 70 anni Niki Lauda - leggenda della Formula Uno : Niki Lauda addio: il campione della Formula Uno è morto lunedì in Svizzera all'età di 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti...

Niki Lauda morto a 70 anni - la carriera da leggenda : dall’incidente di Nuerburgring ai titoli mondiali : È morto in una clinica svizzera a 70 anni, e rimarrà uno dei simboli della Formula 1. Quella di Niki Lauda è stata una carriera da leggenda, fatta di grandi vittorie e marcata dalla tragedia di Nuerburgring in Germania, dove è riuscito a salvarsi da uno spaventoso incidente in pista. Ecco le tappe principali: Niki Lauda e l’inferno del Nurburgring, le immagini dell’incidente del 1976 che ha segnato la vita del ...

morto Niki Lauda : nel 1976 il gravissimo incidente che lo lasciò sfigurato e gli danneggiò i polmoni : E’ morta la leggenda austriaca della Formula 1 Niki Lauda. Il tre volte campione del mondo, che aveva 70 anni, è deceduto nel sonno. “Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è Morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso“, ha fatto sapere la famiglia con una nota pubblicata dal ‘Sun’. “I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno – si legge ancora ...

Formula 1 in lutto : è morto Niki Lauda - 3 volte campione del Mondo : Roma – Questa volta non c’e’ stato Arturo Merzario a salvargli la vita come 46 anni fa. Questa volta, Niki Lauda non e’ riuscito a superare quest’ultimo ‘incidente’ su quel ‘circuito’ difficile da completare che e’ la vita. È morto a 70 anni l’ex pilota austriaco, tre volte campione del Mondo, due volte campione del Mondo con la Ferrari 1975 e 1977, una con la McLaren, 1984. A ...

Niki Lauda è morto : chi era il pilota F1 e causa della morte : Niki Lauda è morto: chi era il pilota F1 e causa della morte Aveva compiuto 70 lo scorso 22 febbraio, ma nell’ultimo anno aveva avuto alcuni problemi. Prima il trapianto di polmone lo scorso autunno, poi i problemi ai reni che lo hanno costretto a prolungare il ricovero in una clinica privata elvetica. Alla fine Niki Lauda non ce l’ha fatta più e se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari. A dare l’annuncio della sua scomparsa, ...

Niki Lauda morto - lo spaventoso schianto sulla pista Nuerburgring nel 1976 : “Volevo solo continuare a vivere” : Nella carriera di Niki Lauda, il campione austriaco morto ieri, non si non ricordare l’incidente che quasi lo uccise e lo lasciò sfigurato. Un terribile schianto a 200 all’ora contro una recinzione durante il Gran Premio di Germania, sulla pista di Nuerburgring nel 1976. Un impatto che danneggiò anche i suoi polmoni per cui l’anno scorso aveva subito un trapianto. “L’impatto è stato così violento che il casco mi si è ...

