Cross me è il nuovo singolo di Ed Sheeran dopo il duetto con Justin Bieber in I don’t care

Un nuovo Crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Un folle episodio per dire addio a Sheldon - Leonard e gli altri : In arrivo un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory pronto a lasciare tutti di stucco. I due universi si sono già incontrati in precedenza; in questa stagione, Sheldon ha infatti guardato una vecchia videocassetta in cui da giovane aveva registrato un messaggio da ascoltare in caso di fallimento - lui e Amy erano reduci dal fallimento della loro teoria della super asimmetria, ideata attimi prima di convolare a nozze. La CBS ...

Hyundai ix25 - Nuovo look per piccola Crossover : La novità più importante esposta dalla Hyundai al Salone di Shanghai è la versione rinnovata della ix25. La crossover, della quale sono stati resi noti solo pochi dettagli, riprende le proporzioni della versione originale, chiamata anche Creta, evolvendone tecnica e design. Alcuni dettagli, infatti, riprendono lo stile della Kona, come i fari su due livelli che per la prima volta integrano una striscia di Led anche nel faro principale. ...

Grey's Anatomy e Station 19 in arrivo un nuovo Crossover (ma non in Italia) : Grey's Anatomy e Station 19 torneranno ad incontrarsi, almeno negli Stati Uniti su ABC. Le due serie tv entrambe prodotte da Shondaland di Shonda Rhimes daranno vita ad una nuova serata crossover il prossimo giovedì 2 maggio con gli episodi 23 di Grey's Anatomy e 15 di Station 19. Grey's Anatomy 15, scontro tra ABC e Shonda Rhimes per un episodio (e indovinate chi ha vinto...) ATTENZIONE, ...

Nuovo Crossover tra Station 19 e Grey’s Anatomy - in arrivo un episodio drammatico che “farà piangere tutti” : Ancora un crossover tra Station 19 e Grey's Anatomy: la serie sui pompieri di Seattle torna ad incrociare quella da cui ha preso le mosse appena un anno fa, in un Nuovo episodio che vedrà interagire i protagonisti di entrambe. A confermarlo è Danielle Savre, che interpreta Maya Bishop in Station 19: la serie di cui è coprotagonista avrà un drammatico crossover con Grey's Anatomy prima della fine della stagione in corso. L'attrice è stata ...

Legends of Tomorrow stagione 3 - un nuovo super Crossover con Flash - Arrow e Supergirl : Legends of Tomorrow con la terza stagione si rilancia alla grande. E’ questo il giudizio che generalmente ha suscitato negli Usa alla sua uscita perché oltre a offrire un gustoso crossover dove proprio la parte finale è riservata alle Leggende, mette in scena uno straordinario nuovo cattivo interpretato dal John Noble che giganteggiava in Fringe e soprattutto offre a John Costantine dopo che la sua serie è stata chiusa la possibilità di ...

Assoluti di Piancavallo - splendida Michela Moioli : l’azzurra è di nuovo campionessa italiana di snowboardCross : Moioli torna regina dello snowboardcross, Menconi si conferma campione tra gli uomini Piancavallo-Milano, Milano-Piancavallo: il doppio viaggio non stanca Michela Moioli che agli Assoluti di Piancavallo conquista il quinto titolo nazionale di snowboardcross in carriera. Dopo aver partecipato alle gare di parallelo, con l’obiettivo di migliorare nelle curve in vista principalmente della prossima stagione, la bergamasca è tornata nella ...