Brienne aveva predetto il finale del Trono di spade 2 anni fa e

(Di martedì 21 maggio 2019) Attenzione: allerta spoilerPer chi ha seguito le otto stagioni di Game of Thrones, una domanda più di tutte era in attesa di risposta: chi siederà infine suldi? Chi governerà dunque sui sette regni di Westeros?Rispondere e lanciarsi in conclusioni azzeccate non era semplice, visti i continui colpi di scena a cui la serie ha abituato i fan. I contendenti erano tanti e altrettanti i protagonisti che pur non volendo quella carica sembravano per destino costretti ad assumerla.Chi l’avrebbe detto che, fra tutti, a spuntarla sarebbe stato infine Bran the Broken? In effetti, qualcuno l’previsto, filmati pronti a testimoniarlo. Nel corso di un’intervista a “Extra”, pubblicata online nel 2017, Gwendoline Christie, l’attrice che interpretadi Tarth, si era lanciata in una previsione, risultata ...

