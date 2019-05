Barbara d' Urso al Gf | So cosa vuol dire indossare la corazza

Grande Fratello - l'annuncio di Barbara D'Urso : 'Anche io ho un fidanzato fantasma' : L'ultima puntata del Grande Fratello è stato lo scenario di alcune confessioni sconcertanti. Si è infatti tornato a parlare del caso Pamela Prati e del fantomatico compagno Mark Caltagirone. Dal palco del GF, Barbara D'Urso si è soffermata sull'argomento, informando come Eliana Michelazzo, manager della soubrette sarda, abbia dichiarato che il fantomatico Mark, in realtà, sarebbe solo un'invenzione, confermando dunque la non esistenza del ...

Barbara D'Urso sull'intervista a Eliana Michelazzo : "Vi si accapponerà la pelle - anche io ho avuto un Mark Caltagirone" : Confessione shock della conduttrice durante l'ultima puntata del Gf. Le anticipazioni di alcune dichiarazioni della manager della Prati il cui ingresso nella Casa è stato rifiutato.

Barbara D'Urso sull'intervista a Eliana Michelazzo : "Vi si accapponerà la pelle - anche io avuto un Mark Caltagirone" : Confessione shock della conduttrice durante l'ultima puntata del Gf. Le anticipazioni di alcune dichiarazioni della manager della Prati il cui ingresso nella Casa è stato rifiutato.

Grande Fratello - Barbara D'Urso e la confessione sconcertante : "Ho scoperto di avere un marito fantasma" : Tempo di confessioni sconcertanti al Grande Fratello. Anche Barbara D'Urso esce allo scoperto e si inserisce a bomba nello scandalo Mark Caltagirone, il "finto fidanzato" di Pamela Prati. Dal palco del GF, Carmelita ha parlato di Eliana Michelazzo, la manager della Prati che avrebbe confessato come

Barbara D’Urso shock : «Anche io ho scoperto di avere un fidanzato fantasma - un Mark Caltagirone che si chiama Coppi» : Barbara D'Urso - GF16 Questa volta la parola shock “è usata in maniera appropriata”. Barbara D’Urso nella settima puntata di Grande Fratello 2019 confessa l’inaspettato. L’argomento è quello dibattuto da diverse settimane: il matrimonio fantasma di Pamela Prati. Nell’ultima parte della diretta, la conduttrice ha aperto brevemente il capitolo Eliana Michelazzo – annunciata nella giornata di domenica ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso da record : ascolti e share - settima puntata oltre ogni previsione : oltre il record, oltre le aspettative. Barbara D'Urso festeggia l'ottimo risultato di ascolti e share della settima puntata del Grande Fratello, la migliore in stagione: 3,4 milioni di telespettatori e share del 20,8% su Canale 5, dietro solo all'imbattibile corazzata Commissario Montalbano (5,569 m

Ascolti Barbara d’Urso : GF 16 sfiora il 21% e fa il record stagionale : Grande Fratello 16: Barbara d’Urso cresce e tocca il record stagionale È andata in onda ieri sera, lunedì 20 maggio, la settima puntata del Grande Fratello 16. Per il reality di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 3.404.000 telespettatori e il 20.8% di share. Si tratta del record stagionale per il programma, che ieri ha avuto una puntata movimentata, ricca di dinamiche e litigi. A vincere, come sempre, ...

Grande Fratello : Alice De Andrè difende la sorella Francesca e attacca pesantemente Barbara D’Urso : La sorella della gieffina sbotta sui social: "Carnefici della verità e dei sentimenti. Mi fate orrore".

Pamela Prati gate - Barbara D'Urso spiazza tutti : 'Anch'io ho avuto un fidanzato fantasma' : Ieri è andata in onda la settima puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello. Come già preannunciato, l'appuntamento si è rivelato davvero scoppiettante e ricco di colpi di scena. Uno tra gli argomenti maggiormente interessanti è stato trattato ad un'ora parecchio tarda. Verso la fine della diretta, infatti, all'1:00 circa, Barbara D'Urso ha affrontato il tema inerente Eliana Michelazzo e le sue recenti confessioni. L'agente di Pamela ...

Grande Fratello - Francesca De André viene lasciata in diretta dal fidanzato. Barbara D’Urso : “Sono inca****a” : Francesca De André è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e si è conquistata la scena anche nell’ultima puntata. Dopo la diffida del padre Cristiano e le foto compromettenti del fidanzato, la nipote di Faber ha avuto la conferma di esser stata tradita ed è stata lasciata in diretta durante la puntata dal fidanzato Giorgio. Già settimana scorsa infatti, alla ragazza erano state mostrate alcune foto che ritraevano il ...

Grande Fratello - la rivelazione choc di Barbara D’Urso : “Anch’io ho avuto un Mark Caltagirone” : Il “caso” Pamela Prati è stato protagonista anche dell’ultima puntata del Grande Fratello con una delle due manager dell’ex star del Bagaglino, Eliana Michelazzo, che si è vista respingere da Mediaset la sua richiesta di poter entrare nella casa. La Michelazzo infatti, aveva chiesto di potersi “rifugiare” nel reality di Canale 5 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che, dice, arriverà dopo che ...

Barbara D'Urso al GF : 'Anch'io ho il mio Mark Caltagirone - un fidanzato fantasma' : Come avevano anticipato tutti i blog, durante la scorsa puntata del Grande Fratello è stato affrontato l'argomento che da mesi è sulla bocca di tutti: il fidanzamento di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Dopo aver spiegato perché la produzione del reality non ha accettato la richiesta di Eliana Michelazzo di poter entrare nella Casa per sfuggire al clamore mediatico, Barbara D'Urso ha fatto una rivelazione che lei stessa ha definito "choc": ...

Barbara d'Urso choc : "Anche io ho un fidanzato fantasma. Vi si accapponerà la pelle" : La confessione della conduttrice ieri sera al 'Grande Fratello': "Il suo cognome è Coppi, proprio come quello del compagno...

Barbara D'Urso come Pamela Prati : 'Anche io ho scoperto di avere il mio Mark Caltagirone' : Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5 in prime time si è parlato anche del caso di Pamela Prati. Chi ha seguito gli ultimi risvolti di questa triste vicenda sa bene che Eliana Michelazzo, una delle manager del caso Prati ha scelto di 'svuotare il sacco' e di raccontare tutta la verità su quanto è successo in queste settimane. La manager della Prati ha svelato che in realtà Mark Caltagirone non esiste ...