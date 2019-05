Venezia | ragazza di 20 anni dichiara di essere stata abusata in una discoteca

Il prof le sequestra il cellulare - ragazza in gita a Venezia si getta dal primo piano : Una studentessa francese di 12 anni in gita a Venezia si è lanciata dal primo piano dell'hotel nel quale alloggiava, dopo che il prof essore aveva sequestra to i cellulari di tutta la classe come ...

Il prof le sequestra il cellulare - ragazza in gita a Venezia si getta dal primo piano : La studentessa francese, 12 anni, è ricoverata in ospedale, ma non è grave. L'insegnante aveva requisito i telefonini per punizione per il troppo chiasso nelle stanze