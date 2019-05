Ma non era il pupillo delle élite? Mahmood secondo in Europa | e col televoto

Giachetti ricoverato. non mangia e non beve da 83 ore per Radio Radicale : Valentina Dardari Il deputato del PD non si arrende e vuole continuare la sua battaglia per salvare Radio Radicale Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale. Il deputato del Partito Democratico ha iniziato lo sciopero della fame e della sete 83 ore fa, in favore della causa di Radio Radicale. Questa mattina sono stati eseguiti degli esami clinici e i medici hanno chiesto a Giachetti di porre fine a questo sciopero. Davanti al ...

Salvini : "Con me al governo non aumenterà l'IVA" : Nel giorno del nuovo e potenzialmente difficile Consiglio dei Ministri, il vicepremier Matteo Salvini ha partecipato al Forum dell'ANSA dedicato alle elezioni europee e approfittato di una delle ultime occasioni per fare campagna elettorale per promettere, tra le altre cose, che il governo di Giuseppe Conte riuscirà ad impedire l'aumento dell'IVA per il 2020.Salvini, dopo le tensioni delle ultime ore, ha confermato di avere massima fiducia in ...

I nonni di Deborah : "Picchiava nostra figlia da 20 anni. Era incinta e già la menava" : “Picchiava nostra figlia da 20 anni. Era incinta e già la menava”. Così i nonni di Deborah parlano del suocero Lorenzo Sciacquatori. La 19enne di Monterotondo ha sferrato un colpo mortale al padre violento durante una colluttazione, nel tentativo di difendere la madre. “Questa situazione si sapeva da anni, noi siamo sconvolti ma lo immaginavamo, succedeva quasi tutti i giorni”. A parlare ...

Frankie Hi NRG con Faccio la Mia Cosa non racconta la sua carriera - ma il prequel : La sua “Fight the faida” è stata votata come miglior canzone rap italiana. Oggi Frankie Hi NRG ha deciso di raccontarsi in un libro dove ripercorre la sua vita in parallelo con la storia del rap, hip hop, break dance, tecnologie che hanno rivoluzionato la musica e writers che hanno iniziato a scrivere sui muri. Al contrario di tutti gli artisti che scrivono biografie, lui non racconta la sua carriera, ma il prequel. Infatti il libro termina con ...

Giancarlo Antognoni è certo : “la Fiorentina si salverà” : Giancarlo Antognoni crede fermamente nella salvezza della Fiorentina che giocherà nell’ultima giornata contro il Genoa “La Fiorentina? Tranquilli fino a domenica poi vediamo che succede. Alla fine penso che la Fiorentina otterrà un risultato positivo. Ci dispiace per la situazione che si è creata ma dobbiamo uscirne nella maniera migliore possibile“. Lo ha detto il club manager viola Giancarlo Antognoni che da oggi entra ...

Matteo Salvini incontrerà la prof sospesa a Palermo : "non doveva andarci di mezzo lei" : “Vedere un video dove dei ragazzi dell’età di mio figlio dicono che il decreto di Salvini è come le leggi razziali del fascismo denota ignoranza. Non ci doveva andare di mezzo la professoressa. Giovedì la incontrerò, visto che vado a Palermo, e incontrerò anche i ragazzi”, Matteo Salvini interviene sul caso della professoressa palermitana sospesa dopo che i suoi allievi, in un video, avevano ...

Il Paradiso delle Signore torna in replica. non era meglio sfruttarne la scia lanciando una nuova soap di importazione? : Il Paradiso delle Signore Rewind. Dopo la conclusione dello scorso venerdì (scopri cosa è successo), da oggi Il Paradiso delle Signore torna in replica su Rai1 nello stesso slot, delle 15.35, che ha ospitato la terza stagione. Una strategia che vorrebbe portare nuovo pubblico alla serie consentendo altresì di far recuperare ai fedelissimi dell’ultima ora ciò che si erano persi nei primi mesi di messa in onda. Il Paradiso delle Signore ha, ...

Il Paradiso delle Signore torna in replica. non era meglio lanciare una nuova soap di importazione? : Il Paradiso delle Signore Rewind. Dopo la conclusione dello scorso venerdì (scopri cosa è successo), Il Paradiso delle Signore torna in replica su Rai1 nello stesso slot, delle 15.35, che ha ospitato la terza stagione. Una strategia che vorrebbe portare nuovo pubblico alla serie consentendo altresì di far recuperare ai fedelissimi dell’ultima ora ciò che si erano persi nei primi mesi di messa in onda. Il Paradiso delle Signore ha, infatti, ...

Gf 16 - Mediaset ha comunicato che la Michelazzo non entrerà nella casa : Dopo le clamorose anticipazioni fatte da Barbara D’Urso nel corso della puntata di 'Domenica Live' di ieri pomeriggio e riguardanti la richiesta di una delle agenti di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, di entrare nella casa del Grande Fratello 16, in queste ultime ore è arrivato un comunicato da parte di Mediaset e che mettono un punto sulla questione, dichiarando che la donna non entrerà nella casa più spiata d’italia. Sembra però che Eliana ...

Eva Grimaldi si sposa. Oggi il matrimonio in diretta con Imma Battaglia. La dedica : «non importa se sarà dura - l’amore vincerà» : Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono arrivate al giorno del fatidico sì. Il matrimonio è fissato per Oggi 19 maggio alle ore 16 e sarà trasmesso in diretta tv su RealTime con Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia – Enzo Miccio Wedding Planner. Le spose sono già arrivare al Resort e Spa dello chef Antonello Colonna, dove hanno scelto di celebrare l’unione civile, e di buon mattino Eva Grimaldi ha pubblicato su Instagram una tenera ...

Migranti : vescovo Noto - 'non basta sbandierare rosario per essere cristiani' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Non è che se uno perché va in chiesa e recita il santo rosario è sicuramente un cristiano. Un cristiano lo vedi se dà da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, se ha occhi per il dolore e la sofferenza degli altri. Si può anche non dire nessun rosario ma viver

Giro d’Italia 2019 - Aleksandre Vinokourov : “Fiducia in Miguel Angel Lopez - una giornata storta non cambia le gerarchie in casa Astana” : La cronometro individuale di San Marino che ha chiuso la prima settimana del Giro d’Italia ha rivoluzionato gli equilibri all’interno del Team Astana. Grazie all’ottima prova disputata ella giornata di ieri, lo spagnolo Pello Bilbao è infatti salito in decima posizione nella classifica generale a 3’32” da Valerio Conti ed è al momento il secondo tra gli uomini in grado di lottare per il successo finale alle spalle ...

Arnold Schwarzenegger non denuncerà il suo aggressore! : Arnold Schwarzenegger – L’attore famoso al cinema per aver recitato in film action come I Mercenari e Terminator, annuncia ai fan su Twitter la decisione di non sporgere denuncia contro il suo aggressore. Intanto emergono notizie inaspettate sull’uomo che ha colpito con un calcio alle spalle la star di Hollywood qualche giorno fa in Sudafrica. ... Leggi tuttoArnold Schwarzenegger non denuncerà il suo aggressore!L'articolo ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...