Incidente A1, Luigi e Fausto morti sull’autostrada a Modena: dovevano festeggiare il compleanno (Di lunedì 20 maggio 2019) Luigi Visconti e Fausto Del Moro sono le vittime dell'Incidente verificatosi sabato notte sull'Autostrada del Sole tra Modena Sud e Modena Nord: i due erano a bordo di una Bmw quando, complice forse l'eccessiva velocità e la pioggia, sono usciti fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Stavamo andando a Rovigo a festeggiare il compleanno di Luigi che aveva compiuto da poco 39 anni.



