Ecco le ultime indiscrezioni su schermo | fotocamera e memorie di Samsung Galaxy Note 10

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : ‘Accordo fallimentare - Ecco perché’ : La proposta dei sindacati messa sul tavolo del Miur quale possibile soluzione al problema del precariato non piace ad una buona fetta di precari. Viene considerata, infatti, una proposta troppo limitativa, visto che non si sta tenendo conto delle situazioni in cui versano altre categorie di docenti precari e del personale Ata. Sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, che ha commentato così la ...

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : Ecco i dettagli della proposta : Prosegue il tavolo tecnico sulla questione del precariato docenti e ATA: ieri si è tenuto un nuovo incontro tra il Miur e i sindacati, incentrato sopratutto sui docenti con più di 36 mesi di servizio. Le parti sociali hanno presentato una proposta dettagliata all’amministrazione centrale, proposta che verrà esaminata dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti e dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. All’incontro di ...

Scuola - precariato ultime notizie : Ecco il riassunto del tavolo tecnico Governo-sindacati : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha sintetizzato in un video gli argomenti relativi al primo tavolo tecnico che si è svolto ieri tra il Governo e i sindacati. ecco le dichiarazioni rilasciate dall’esponente sindacale. Docenti con 36 mesi di servizio e graduatorie concorsuali ‘Si è parlato del precariato, sicuramente l’attenzione è stata posta a coloro i quali hanno 36 mesi di servizio. Il Ministero propone ...

Bimba Napoli - ultime notizie : video sparatoria - Ecco come ha agito il killer : Bimba Napoli, ultime notizie: video sparatoria, ecco come ha agito il killer Noemi, piccola vittima innocente di un agguato a colpi di pistola avvenuto venerdì pomeriggio a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale, versa ancora in gravissime condizioni. Bimba Napoli, ultime notizie: corpo scavalcato due volte dal killer Mentre non si smette di sperare per la sua sorte, diversi portali d’informazione diffondono un video in cui si mostra il ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : Bussetti prepara il ‘terreno’ - Ecco le sue parole : Se ne parlerà al tavolo tecnico del prossimo 20 maggio, proprio a ridosso della consultazione elettorale per le europee: stiamo parlando del primo step per il rinnovo di contratto e del conseguente aumento stipendiale per il personale docente e Ata. Un calendario fitto di impegni, quello del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, impegni che porteranno il Governo alla prova del nove elettorale, quella che dovrà rivelarci se il ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : primo round Governo-sindacati - Ecco i punti chiave : Lunedì prossimo 6 maggio, primo tavolo tecnico tra Governo e sindacati dopo l’intesa raggiunta sulla Scuola a Palazzo Chigi, lo scorso 24 aprile. Il primo tavolo tecnico sarà dedicato al precariato scolastico ed in particolare alla ricerca di soluzioni mirate per quei docenti che possono vantare più di 36 mesi di servizio. precariato storico, lunedì 6 maggio incontro Governo-sindacati Quali saranno i possibili scenari relativi a questo ...

Nuovo Codice della Strada 2019 : Ecco le ultime novità : Nuovo Codice della Strada, il traguardo è vicino e si stanno sistemando gli ultimi dettagli, entro la prossima settimana sarà pronto per la presentazione La commissione Trasporti della Camera dovrebbe ufficializzare il testo della riforma del Codice della Strada entro e non oltre la prossima settimana. Il lavoro prosegue da tempo, ed oggi continua con l’esame dei pareri tecnici sulle diverse misure, con l’obiettivo di ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 trappola per i privati - Ecco perché : Pensioni ultime notizie: Quota 100 trappola per i privati, ecco perché Se siete lavoratori privati e avete alle spalle 34 anni di contributi, più 4 (quelli della laurea) da riscattare, non presentate le dimissioni per tentare l’accesso a Quota 100. A differenza dai lavoratori pubblici, infatti, i lavoratori privati sono tenuti a dimettersi prima di avviare le pratiche del pensionamento e non possono più tornare indietro. Ma un calcolo ...

Scuola - concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : Ecco le dichiarazioni di oggi di Bussetti : Il bando di concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sembra oramai alle porte. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, presente quest’oggi a L’Aquila per un convegno, ja confermato come per il bando per l’infanzia e la primaria il Ministero dell’Istruzione sia quasi pronto. ‘Avevamo pensato 10mila posti – ha dichiarato il numero uno del Miur – e siamo riusciti ...

Abilitazione docenti precari : Ecco le ultime novità : L’intesa siglata il 24 aprile 2019 fra sindacati e Miur include alcune novità importanti per l’Abilitazione dei docenti precari. Uno dei temi affrontati, infatti, è la stabilizzazione dei docenti con 3 anni di servizio. A spiegare come questidocenti arriveranno all’Abilitazione è la Cisl, tramite le parole di Maddalena Gissi. Abilitazione precari: concorso o percorso selettivo La Gissi afferma: “I docenti precari con più di ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Ecco i numeri esatti di Durigon : Pensioni ultime notizie: Quota 100, ecco i numeri esatti di Durigon Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon non ci sta e difende la “sua” Quota 100 dagli assalti di economisti e detrattori. Dopo i numeri citati dai studi e dai sindacati, ultimi dei quali quelli dati dalla Cgil, Durigon sottolinea come i numeri li diano solo l’Inps e la Ragioneria dello Stato. E questi numeri sono diversi dagli scenari emersi negli ultimi giorni a ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Anief ‘Ecco perché si deve andare avanti con lo sciopero’ : L’intesa Governo-sindacati in merito alle questioni riguardanti lo sciopero generale indetto per il 17 maggio continua a destare perplessità, soprattutto tra il personale docente e ATA. C’è chi punta il dito contro i sindacati, colpevoli, ancora una volta, di aver ‘venduto’ la Scuola per ’30 denari’, con riferimento al periodo pasquale e al tradimento di Giuda Iscariota. Uno dei temi che hanno suscitato ...