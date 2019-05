Straordinaria scoperta del Fapab research center di Avola | “Il cranio di Sofocle è una

meteoweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Ildi? Tutta una bufala. Il reperto di cui si iniziò a parlare nel 1893, caso mai completamente acclarato, non è del celebre drammaturgo ateniese. L’importanteè del, il centro di ricerca internazionale per lo studio dell’antropologia forense, della paleopatologia e della bioarcheologia con base ad, nel Siracusano. I risultati della prestigiosa ricerca, che ha portato all’inedita conclusione, sono stati presentati al XV congresso organizzato da SiciliAntica a Caltanissetta dal titolo “Teatro, Musica e Danza nella Sicilia antica”. Ed è stato proprio uno degli autori dello studio, il prof. Francesco Maria Galassi, paleopatologo di fama internazionale, associato alla Flinders University (Australia) nonché direttore del, a comunicare la notizia destinata a mettere un punto a oltre un secolo di ricerche e speculazioni. Chiari i motivi ...

