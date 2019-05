Serie A | Napoli-Inter in esclusiva su Sky in 4K HDR

Napoli-Inter match valido per la 37° giornata di Serie A : Napoli-Inter match valido per la 37° giornata di Serie A, il campionato è ormai giunto alla fine, ma ci sono ancora delle qualificazioni in attesa.Nonostante le poche gare a disposizione, sono ancora però aperte tutte le lotte, compresa quella della Champions League, nella quale ci sono ancora due posizioni da assegnare. Lotta che al momento vede l’Inter favorita per chiudere in terza posizione, prima però c’è da battere il Napoli. Nella 37^ ...

Pronostici Serie A 37^ giornata - i consigli di CalcioWeb : l’Inter rischia a Napoli - vittorie per Roma e Genoa : Pronostici Serie A – Si gioca la 37^ e penultima giornata di Serie A. Importantissimi scontri sia in chiave salvezza che in zona Champions. Si parte domani con Udinese-Spal alle 15, alle 18 sarà la volta di Genoa-Cagliari, in serata la Roma è di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La domenica sarà aperta da Chievo-Sampdoria, alle 15 si giocano Empoli-Torino e Parma-Fiorentina; alle 18 il Milan ospita il Frosinone; due big ...

Napoli - l’agente di Gaetano : “L’anno prossimo andrà in prestito in Serie B o Serie A” : Napoli, il futuro di Gaetano: l’annuncio dell’agente del ragazzo Napoli futuro Gaetano| Intervenuto a Radio CRC, l’agente di Gianluca Gaetano, Giulio Dini, ha parlato dell’esordio del ragazzo in Serie A nella sfida di ieri contro la SPAL. Inoltre naturalmente è stato toccato anche il tema futuro, con una “decisione” netta presa dall’agente. Napoli, queste le dichiarazioni dell’agente di Gaetano “Il ...

Serie A. Spal-Napoli 1-2 - decide Mario Rui nel finale : Il Napoli vince al fotofinish contro la Spal grazie al 2-1 conquistato allo stadio Paolo Mazza nella 36^ giornata di Serie A.

RISULTATI Serie A/ Classifica : Napoli ok - ora il big match a Roma! Diretta gol live : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 36giornata in programma oggi, domenica 12 maggio.

Posticipo Serie A - Spal-Napoli 1-2 : 19.56 Il Napoli passa a Ferrara, sul campo della Spal già comunque salva. Partenopei brillanti.Al 5' Milik centra il palo (Viviano respinge la successiva conclusione). Ancora il polacco,in tuffo di testa, non trova il bersaglio. Ci prova pure Younes, senza fortuna.Il gol degli ospiti arriva a inizio ripresa (49') con Allan caparbio in percussione e bravo nella conclusione a giro.Viviano alza il colpo di testa di Ruiz. Pari Spal col rigore di ...

Risultati Serie A 36^ giornata - diretta live : Napoli in vantaggio [FOTO] : 1/51 Foto Lapresse ...

Probabili Formazioni Spal – Napoli - Serie A 12/05/2019 : Probabili Formazioni Spal – Napoli, Serie A 12/05/2019Spal e Napoli si affrontano in una partita che ha ben poco da dire per la classifica, visto il raggiungimento degli obiettivi da parte di entrambe.FERRARA – Semplici adotterà dei cambi: in porta ci sarà Gomis, mentre in difesa Cionek e Vicari completeranno il reparto con Felipe. Sulle fasce occasione per Costa e conferma per Lazzari, mentre a centrocampo turno di riposo per ...

Chelsea - Sarri : “Ritorno in Serie A? Per ora no. C’è una differenza tra Chelsea e Napoli. Mi arr**a giocate così tanto” : Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Europa League: Maurizio Sarri parla del match contro i tedeschi a Sky Sport: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quando la partita si apre loro sono una squadra pericolosa. Abbiamo finito la benzina nel secondo tempo, per uno spettatore neutrale è stata sicuramente una bellissima partita. Per andare in Finale di Coppa di Lega ...

Gomorra è 'droga mediatica artificiale' - attacco del Sindaco di Napoli alla Serie di Saviano : Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris si scaglia contro Gomorra in un lungo post su Facebook. Il primo cittadino ha lanciato un appello allo Stato affinché intervenga per reprimere e prevenire il ...

Gomorra è 'droga mediatica artificiale' - l'attacco del sindaco di Napoli alla Serie di Saviano : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si scaglia contro Gomorra in un lungo post su Facebook. Il primo cittadino ha lanciato un appello allo Stato affinché intervenga per reprimere e...

Video/ Napoli Cagliari - 2-1 - : gol e highlights - vittoria con polemica - Serie A - : Video Napoli Cagliari, 2-1,: Pavoletti gela il San Paolo che ritrova il sorriso grazie a Mertens e Insigne. Il VAR fa arrabbiare i casteddu.

Serie A. Napoli rimonta Cagliari e si assicura secondo posto : Il rigore di Insigne in un finale infuocato: il Napoli torna a vincere al San Paolo e lo fa contro il Cagliari con un penalty, mani di Cacciatore, contestatissimo ma assegnato da Chiffi dopo consulto ...