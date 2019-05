Sardegna | delitto Careddu | al via il processo per i due minori che ridono dopo l' accaduto

Sardegna - omicidio Alghero : la pistola del delitto era del padre di Lukas : “La pistola era la mia, viviamo in campagna e la teniamo sotto il letto come eventuale strumento di difesa”. Sergio Saba, imprenditore, è il padre di Lukas, il giovane appena diciottenne che avrebbe sparato e ucciso per errore il suo miglior amico, Alberto Melone, morto venerdì sera in un monolocale in piazza Teatro, ad Alghero, che il giovane utilizzava come punto d’appoggio quando doveva uscire con gli amici. Il genitore, che gestisce la base ...