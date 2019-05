Pokémon | Detective Pikachu avrà un sequel?

Pokemon : Detective Pikachu avrà un sequel? : Dopo il successo al cinema, già si parla di un sequel in cantiere per Detective Pikachu.Come riporta Comicbook infatti, Legenday starebbe già lavorando ad un nuovo film, in particolare la casa cinematografica sarebbe in trattative con The Pokémon Company per l'acquisizione della licenza nell'ottica di una vera e propria saga cinematografica.Alla luce dell'apprezzamento del pubblico verso questo primo film, un "esperimento pionieristico" andato ...

Da Rubini-Papaleo a Pokemon detective - film in sala : Il mese di maggio si e' aperto con film che hanno ottenuti grande successo al botteghino, come 'Stanlio e Ollio' che, pero', non regge il confronto con il vero successo del momento, 'Avengers: Endgame'. In attesa di film dal successo annunciato, come il live-action di 'Aladdin' e 'Godzilla: King of the Monsters', maggio continua a offrire una ricca programmazione, dai documentari alle commedie e agli horror, passando per 'Pokemon: detective ...

"Pokemon Detective Pikachu" - una giostra per tutte le età : Basato su uno dei più grandi franchise del mondo, arriva al cinema 'Pokemon: Detective Pikachu', per la gioia di chi negli anni ha amato i 'piccoli mostri tascabili' chiamati Pokemon, nati come ...

Pokemon " Detective Pikachu - da oggi al cinema : I fan di tutto il mondo potranno vedere Pikachu sul grande schermo come mai visto prima, nel ruolo del Detective Pikachu, un Pokémon come nessun altro. Il film mostra anche una vasta gamma di amati ...

“Pokémon Detective Pikachu” - l’anteprima del film di Letterman : "Pokémon Detective Pikachu", la prima avventura Pokémon live-action, diretta da Rob Letterman, che nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu. Il volto iconico del fenomeno globale Pokémon nella versione italiana è invece doppiato da Francesco Venditti. L'anteprima del film distribuito da Warner Bros Pictures e nelle sale da giovedì 9 maggio, si è tenuta domenica a Cinecittà World, dove è intervenuta Barbara ...

Detective Pikachu è il film che i fan dei Pokémon non sapevano di volere : Ad oggi i Pokémon sono uno di marchi transgenerazionali più forti e riconoscibili, forse secondi solo a Star Wars. I mostriciattoli di Satoshi Tajiri hanno un potere unico che unisce bambini e trentenni, vuoi per gusto della nostalgia, vuoi perché i videogiochi dei Pokémon nascondevano dietro la storia leggera una meccanica che col tempo si è fatta sempre più complessa e stratificata. Dopo l’enorme ritorno di fiamma di Pokémon Go era solo ...

Pokémon : Detective Pikachu - la recensione : si vola - poco - oltre i cieli dell'avventura : ... perché la trama di risolve da sé in una prevedibile serie di svolte, quasi imbarazzante per chiunque abbia superato l'età prescolare, per giunta ambientata in un mondo dai contorni indefiniti e al ...

“Pokémon Detective Pikachu” - l’anteprima del film di Letterman : "Pokémon Detective Pikachu", la prima avventura Pokémon live-action, diretta da Rob Letterman, che nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu. Il volto iconico del fenomeno globale Pokémon nella versione italiana è invece doppiato da Francesco Venditti. L'anteprima del film distribuito da Warner Bros Pictures e nelle sale da giovedì 9 maggio, si è tenuta domenica a Cinecittà World, dove è intervenuta Barbara ...

Pokémon Go festeggia l’arrivo al cinema di Detective Pikachu con un evento : In occasione dell'arrivo sul Grande Schermo di Detective Pikachu, il team di Pokémon Go lancia una nuova iniziativa dedicata proprio a questo film L'articolo Pokémon Go festeggia l’arrivo al cinema di Detective Pikachu con un evento proviene da TuttoAndroid.

Pokémon GO : in arrivo un evento a tema Detective Pikachu : Detective Pikachu (nuovo film dedicato al fenomeno Pokémon) è atteso nella sale cinematografiche di tutte il mondo per il 10 maggio e per festeggiare, Nintendo e Niantic hanno annunciato uno speciale evento a tema per Pokemon Go.Come riporta Cnet, l'evento a tema Detective Pikachu è atteso per domani 7 maggio e presenterà le seguenti caratteristiche:L'evento terminerà il 17 maggio, se volete saperne di più vi invitiamo a dare un'occhiata al ...

Pokémon Detective Pikachu film al cinema : cast - recensione - curiosità : Pokémon Detective Pikachu è uno dei film al cinema dal 9 maggio 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Pokémon Detective Pikachu : cast e scheda GENERE: Avventura, Azione ANNO: 2019 REGIA: Rob Letterman cast: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy, Suki Waterhouse, Rita Ora DURATA: 104 ...

Blake Lively incinta e raggiante alla Premiere di ‘Pokemon Detective Pikachu’! : Blake Lively – L’attrice ha sfoggiato il pancione sul red carpet alla Premiere di ‘Pokemon Detective Pikachu‘ il nuovo film del marito Ryan Reynolds. Tuttavia la star di Hollywood e l’attore interprete di Deadpool continuano a mantenere un certo mistero sulla dolce attesa, evitando di parlare dell’argomento ai giornalisti e senza postare foto della gravidanza su Instagram. Blake ... Leggi tuttoBlake Lively ...

Pokémon Detective Pikachu : Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo ...

Pokémon - Detective Pikachu : i primi commenti dei critici americani : ... penna di IGN : «Ho appena visto Detective Pikachu e il mio primo pensiero è, OH MIO DIO COME HANNO FATTO A FARE UN Pikachu COSÌ CARINO!!! Il film azzecca completamente il mondo dei Pokemon, e solo ...