Onu:decreto sicurezza bis viola diritti

Respingere il 'bis' (che verrà discusso in Consiglio dei ministri,Ndr).Lo chiede al governo italiano l'Onu, secondo cui "è potenzialmente in grado di compromettere iumani dei migranti, inclusi i richiedenti asilo e le vittime o potenziali vittime di detenzione arbitraria, tortura, traffico di esseri umani e altre gravizioni deiumani" La missiva riceverà la dovuta attenzione, in coerenza con il rispetto degli impegni internazionali e tutela deiumani, riferisce la Farnesina.(Di sabato 18 maggio 2019)