L’ex manager dei Nirvana | «Se Kurt Cobain avesse suonato con Stipe dei R E M »

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) OnestàPunti di vistaDioAutocriticaSistemaLezioni di vitaMusicaPassioneMaleConformismoAmiciziaOdio e amoreIspirazioneLennon e la rivoluzioneL'arte di esprimersiPunk rockTelevisioneRispettoEmarginatiSpiritualitàGesùCensuraPersonalitàCorruzioneEnergiaGioventùAnimaliLogicaVitaMorteLa sua preferita è All apologies. In the sun, In the sun, I feel as one, In the sun. Capita spesso che si trovi a canticchiarla in macchina o mentre cammina per la strada, sovrappensiero. Ce l’ha dentro. Per Danny Goldberg inon sono solo la band grunge che ha sconvolto gli anni ’90 e ha cambiato la storia del rock, sono i tre ragazzi (, Chris Novoselic e Dave Grohl) che ha accompagnato all’apice del successo, tra chitarre rotte, grandi amori e uscite di scena dolorosissime. Degli amici, dei compagni del viaggio più inaspettato. Goldberg c’era nel grande passaggio del gruppo dall’underground al ...

michterz : RT @fabbricainter: Corriere 17/5: 'Conte sarà annunciato non appena conquistata la Champions.Con l'ex ct arriverà Oriali come club manager… - BBilanShit : RT @fabbricainter: Corriere 17/5: 'Conte sarà annunciato non appena conquistata la Champions.Con l'ex ct arriverà Oriali come club manager… - EnzoArlotta29 : RT @fabbricainter: Corriere 17/5: 'Conte sarà annunciato non appena conquistata la Champions.Con l'ex ct arriverà Oriali come club manager… -