La Roma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo | l' Europa è a rischio

Un Sassuolo fastidioso nella scarpa della Roma - i giallorossi non sfondano al Mapei Stadium : la Champions si allontana : La formazione giallorossa non riesce a sfondare il muro del Sassuolo, incappando in un pareggio che potrebbe costar caro nella corsa Champions Una Roma brutta e opaca non va oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, un pareggio sanguinoso che potrebbe costare carissimo nella corsa alla prossima Champions League. Gli uomini di Ranieri non riescono a sfondare il muro neroverde, palesando limiti offensivi e soprattutto una mancanza di ...

Meteo Roma - i dati ufficiali : non aveva mai fatto così freddo a Maggio nella storia - battuti tutti i record : Non aveva mai fatto così freddo a Roma nel mese di Maggio: Mercoledì 15 la temperatura massima s’è fermata a +12°C nel centro storico della Capitale e a +11°C in tutto l’hinterland pianeggiante capitolino, battendo tutti i record di freddo mensili. Nello specifico, queste sono le temperature massime registrate dalle principali stazioni Meteo Romane: Roma Collegio Romano +12,4°C Roma Fiumicino +11,5°C Roma Ciampino +11,3°C Roma ...

Giampaoletti : piano industriale Roma Metropolitane non ancora approvato - decide Comune : Roma – “Il piano industriale non e’ stato ancora approvato dal socio. Questa e’ la formualzione che la societa’ ha trasmesso. Il socio sta effettuando ancora sue valutazioni: nel momento in cui il piano sara’ approvato, o nella sua attuale formulazione, o eventualmente con nuova formulazione con emendamenti, avremo la formulazione definitiva del piano stesso”. Cosi’ il Dg del Campidoglio, Franco ...

Roma. Kolarov contestazioni? non abbasso cresta con nessuno : Kolarov: Da noi in Serbia si dice che non si puo' essere piu' cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti.

Piccolo : Roma metterà su strada bus che non rispondono a normativa - retRomarcia su città green : Roma – “Virginia Raggi dribbla le norme europee. Evidentemente in Germania hanno trovato un ente disposto ad essere piu’ tollerante visto che tanto non dovranno circolare nella verde Germania. Cosi’ Roma mettera’ in circolo i bus israeliani che non rispondono alla normativa vigente. La nostra motorizzazione non ha norme ma applica fedelmente quelle vigenti che Atac e la sindaca vogliono aggirare per rimediare ...

Non solo Allegri - Milano e Roma panchine roventi : In attesa che si decida il futuro di Allegri, i rumors sul valzer degli allenatori continua incessante perche' sono molti i cambiamenti che dovrebbero verificarsi in estate. Se Allegri andra' via, alla Juve potrebbe arrivare Pochettino (orientato a lasciare il Tottenham) visto che i due sogni del presidente, Guardiola e Zidane, sono irraggiungibili. Ma nelle ultime ore rimbalza anche una voce su Deschamps, ora ct della Francia. Anche i due ...

Le imprese Romane non si fidano della Raggi - e cercano un dialogo col Pd : L'annuncio del 30 aprile di un incontro tra la regione Lazio e le categorie produttive romane (Acer, Cna, Coldiretti, Federlazio, Confcommercio, Confesercenti e Unindustria) ha avuto un effetto inatteso: ha convinto la sindaca Virginia Raggi a sedersi al tavolo con le associazioni degli imprenditori

“Saluto Romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

Libia - Haftar gela Conte : non fermo le mie armate. E Roma registra un fallimento : Il Mediatore ci ha provato. Ma non ha scalfito i bellicosi propositi del Generale. Fuori, ma neanche tanto, dalle dichiarazioni ufficiali, per loro natura improntate al bicchiere mezzo pieno, il succo del lungo - circa due ore – incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l’uomo forte della Cirenaica, il maresciallo-generale Khalifa Haftar, il succo dell’incontro è un sostanziale ...

Moggi - che stoccate alla Roma : “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o Londra” : Mai banale, fa sempre parlare di sé. L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto all’Adnkronos sulla situazione attuale della Roma, a due giorni dall’annuncio dell’addio con De Rossi. Ecco le sue parole. “Una società si deve dirigere sul posto e non da Boston o da Londra. I risultati sono poi la conseguenza. La squadra paga anche scelte sbagliate sul mercato: quando tu vendi Nainggolan e compri ...

Giorgia Meloni ospite a Leggo : «Salvini sbaglia - Roma non può essere trattata come una città qualunque - Lega e M5S sono agli stracci - il voto a FdI alle elezioni può cambiare l'Italia. Saremo la seconda forza del centrodestr : Giorgia Meloni ospite nella redazione di Leggo è stata intervistata dal direttore Davide Desario in vista delle elezioni Europee. La leader di FdI è candidata come capolista in...