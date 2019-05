Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Nella puntata del 17 maggio di8 - Terre desolate si è svolta la sfida tra la squadra del Web e quella della Tv. La prima è stata capitanata dalle web star Il Pancio ed Enzuccio, mentre la seconda dalla nota conduttrice Paola. Nel corso dello show condotto da Paolo Bonolis, sui social è apparso un particolare che ha suscitato molto interesse, ma allo stesso tempo un bel po' di polemiche. Si tratta del post pubblicato dallo youtuber Vincenzo Maisto, meglio conosciuto come Il. Lo sfogo de Ilincuriosisce i social Dopo aver partecipato alla puntata di ieri sera a8, Ilha scritto su Facebook: "La puntata è stata registrata il 3 maggio e sia nel corso della registrazione che prima, sono accadute delle cose che sarebbero degne di qualche spiegazione, ma di cui non ho potuto parlare prima per ovvi motivi ...

SirDistruggere : Ciao Darwin, Il Signor Distruggere crea suspence: «Polemica con Paola Perego, se la tagliano ve la racconto lo stes… - katiadiluna16 : Il Signor Distruggere: 'Ciao Darwin ha censurato il mio intervento contro la Perego' - nocchi_rita : RT @TheBlondeIsa: Il signor distruggere ha praticamente detto che per andare in tv devi darla e si sorprende che l’abbiano tagliata e che l… -