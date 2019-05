Fasano | a fuoco l' auto di un noto avvocato | accertata l' origine dolosa | si indaga

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Momenti di paura ieri sera, intorno alle 20:20 a, cittadina situata una settantina di chilometri a nord del comune capoluogo, Brindisi, in direzione di Bari, dopo che la vettura di undel posto, Renzo De Leonardis, è andata completamente distrutta da un incendio. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, e riportato dalla stampa locale, il rogo sarebbe di. Infatti, un individuo, a volto coperto, si sarebbe avvicinato alla macchina del legale, e avrebbe cosparso quest'ultima di liquido infiammabile. Poi si sarebbe allontanato immediatamente. Le fiamme hanno divorato in men che non si dica il mezzo, una Bmw X1. L'era parcheggiata in via Forcella, in pieno centro storico, che a quell'ora era ancora pieno di gente. Gli abitanti sono rimasti sbigottiti. L'era stato anche un politico Secondo quanto riferisce la testata giornalistica on-line, ...

BrindisiReport : E' divampato intorno alle 20.30 di ieri, venerdì 17 maggio. Qualcuno ha cosparso il veicolo di liquido infiammabile… -