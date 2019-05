Samsung punta a conquistare lo stomaco dei consumatori con menu segreti nei ristoranti

Consultiamo più velocemente le notifiche sul Samsung Galaxy S10 : spunta un trucchetto : Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana poco entusiasmante per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S10, alla luce delle segnalazioni da parte di un utenti che ha parlato del suo dispositivo finito in fiamme. Potete approfondire la questione con il nostro articolo dello scorso 3 maggio, mentre oggi voglio concentrarmi su alcune dritte che potrebbero migliorare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare il device nel ...

Sugli attenti i Samsung Galaxy S7 Edge TIM : spunta il pacchetto XXS4ESC1 : Si riprende ciò che è suo il Samsung Galaxy S7 Edge brand TIM, accodandosi ai modelli che avevano già ricevuto l'aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2019, che potrebbe sembrare ad alcuni un po' stantio, ma che in realtà costituisce un buon passo in avanti per gli esemplari in questione (sappiamo che il gestore blu, al di là di tutte le sue qualità, non è un campione di velocità in termini di rilasci software). Il pacchetto ha PDA ...

Spuntano addirittura le sigle del Samsung Galaxy Note 10 : bollettino fresco di giornata il 12 aprile : Ci sono ancora una volta notizie interessanti da condividere coi nostri lettori per quanto concerne il Samsung Galaxy Note 10, in riferimento al pubblico propenso a dare fiducia al colosso coreano anche nella seconda parte del 2019. Una vera e propria conferma rispetto a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, quando abbiamo anticipato ai nostri lettori che con ogni probabilità avremmo toccato addirittura quattro ...