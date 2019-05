Paris Saint-Germain | partito l’assalto a Donnarumma | adesso uno tra Buffon e Areola è di

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il club parigino potrebbe bussare alla porta del Milan la prossima estate, mettendo sul piatto ben 50 milioni per strappareai rossoneri Ilpiomba su Gigio, mettendo nel mirino il portiere del Milan per la prossima stagione. Un corteggiamento ancora non concretamente iniziato, ma che presenta già alcuni abboccamenti tra le parti. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Nonostante il rinnovo difino al 2023 e la rivelazione didi aver ricevuto una proposta di prolungamento, il club parigino non smette di sedurreche, considerando il rapporto qualità-prezzo, rappresenta uno dei pezzi pregiati del panorama europeo. Un’offerta di poco superiore ai 50 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione dal Milan, che si ritrova già in rosa il portiere che potrebbe sostituire il numero 99. Pepe Reina infatti ...

