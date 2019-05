MotoGp | il riscatto di Jorge Lorenzo | “finalmente siamo migliorati | è stato difficile

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere, esprimendo la propria soddisfazione per questo risultato Ottimi risultati pernelle prime due sessioni di prove libere a Le Mans, il pilota spagnolo ha chiuso al quarto posto le FP2 dimostrando di essere cresciuto rispetto a Jerez. AFP/LaPresse Una prestazione solida quella del maiorchino della Honda, che ai microfoni di Sky Sportha ammesso di aver trovato la giusta via dopo mesi difficili: “ho fatto tre giri molto forti rispetto al solito con la gomma soft, questo dimostra che. Stamattina non ho iniziato benissimo, ètrovare la motivazione per continuare dopo la caduta. Finalmente ce l’abbiamo fatta, ho fatto una modifica che mi ha aiutato molto facendomi trovare più velocità. Non so se il tempo ci aiuterà domani, essere in quarta ...

