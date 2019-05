blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019)Diper ildi. “Vorrei andare a cercare marito. SeDe Filippi mi invita, corro”, dice a Spy l’ex concorrente del Gf Vip. “Mi immaginoseduta sulla poltrona rossa e tutti questi baldi giovanotti che le sfilano davanti. Ah, magari, che meraviglia”.La Di, tornata single, sarebbe quindiper un nuovo amore. La love story con il modello Antonio Livano è infatti finita. “E’ durata solo un anno, pensavo durasse di più ma purtroppo no. Caratteri diversi, poi lui è sempre in giro per lavoro e io posso mumi da Roma solo il sabato e la domenica. La lontananza mi pesava, o forse non era amore. Ad ogni modo, ora sono single, ma voglio assolutamente trovare un uomo”. L’identikit del possibile nuovo compagno?lo ha buttato giù dalla D’Urso. “Alto, ma non esageratamente, sui 40 anni, bello, moro, simpatico. Mi sono ...

gossipblogit : Carmen Di Pietro: 'Pronta per il trono over di Uomini e donne. Se Maria chiama...' - Carrots94 : Ho appena visto una foto di mengoni e nel frattempo a mia mamma è arrivato un video di mia nonna che parla come Car… - Ulisse41369796 : RT @pomeriggio5: A proposito di reggiseni, Carmen di Pietro ha la soluzione a #Pomeriggio5 -