Calciomercato Sampdoria | occhi su Jan Hurtado

Calciomercato Sampdoria - Ferrero chiama De Rossi : “Se vuole venire…” : C’è ancora tanta amarezza, per De Rossi e i tifosi gialloRossi, a qualche giorno dall’annuncio dell’addio tra il centrocampista e la squadra capitolina. Tanti, in questi giorni, i messaggi di ex compagni e dirigenti. Tra questi c’è anche qualcosa di più di un messaggio, e proviene da un romano e romanista come lui, ma proprietario della Sampdoria: Massimo Ferrero. Il patron dei blucerchiati lancia l’amo: porte ...