Ambiente | balneazione in Calabria | 2 punti sfavorevoli a Reggio

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal diha trasmesso questa mattina al Sindaco digli esiti dei prelievi di campioni di acqua diin cui i risultati analitici hanno dato esitidi prelievo: ” Catona – Bar Reitano” cod. IT018080063002 – Enterococchi oltre il valore limite “ 500 mt nord torrente Annunziata” cod. IT018080063023 – Escherichia Coli oltre il valore limite Si ricorda che laè permanentemente vietata nel punto didenominato “500 mt nord Torrente Annunziata” cod- 11018080063023, in quanto, oltre ai risultati di non conformita evidenziati, l’area risulta in qualità scarsa’ come trasmesso alla Regionecon nota prot. n. 22403 del 09/05/2019 – Classificazione delle acque destinate alla ...

