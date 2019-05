10 cose che succederebbero se la Terra fosse davvero piatta

GF- Francesca : ‘Con Gennaro evito le cose che potrebbero essere travisate - ma non ho nulla da nascondere’. Leggi le sue parole : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio del Gf sono amici. Niente di più, niente di meno. E anche il fidanzato della gieffina è pienamente convinto di questo. Adesso Francesca ha tenuto a ribadire che a... L'articolo GF- Francesca: ‘Con Gennaro evito le cose che potrebbero essere travisate, ma non ho nulla da nascondere’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Motori – 10 cose che forse non sapete sulla nuova Volkswagen Arteon [FOTO] : 10 cose che forse non sapete sulla nuova Volkswagen Arteon, la berlina-coupé a 5 porte al vertice della gamma del casa tedesca Quando il gruppo tedesco ha presentato la Volkswagen Arteon 2019 al Chicago Auto Show, due berline fastback, una rossa e una gialla, ruotavano sul palco, e sebbene l’iconico logo VW adornasse sia i bauli che i cofani, le vetture erano diverse da qualsiasi altro veicolo Volkswagen avesse mai visto. Con ...

All Together Now - stoccata di Michelle Hunziker : "Non ci sono quei tre a dire sempre le stesse cose" : "Qui non ci sono tre o quattro giudici che, per quanto brillanti, dicono sempre le stesse cose. Qui non ci si annoia mai". Michelle Hunziker è scatenata parlando della sua nuova sfida televisiva: lancia una frecciata ai vari show e talent che dilagano in televisione per dire che il suo è diverso. Si

Semifinalisti Amici 18 : “Faranno grandi cose - spaccheranno fuori” : Novità Semifinalisti Serale Amici 18: una grande prova da affrontare per cantanti e ballerini I Semifinalisti di Amici 2019 si stanno preparando al meglio per affrontare la prossima puntata del Serale. Non sarà facile, per loro, superare le nuove sfide e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Non è ancora chiaro quale sarà […] L'articolo Semifinalisti Amici 18: “Faranno grandi cose, spaccheranno fuori” proviene da ...

cose fantastiche che abbiamo visto al raduno dei terrapiattisti a Palermo : Seguo la teoria del complotto sulla Terra piatta ormai da diversi anni, da quando su YouTube hanno cominciato comparire video sul tema in italiano (li ho visti tutti, qui il migliore). Mi affascina perché tra tutte le teorie del complotto è quella più semplice e allo stesso tempo più sfacciata: non c’è un grande complotto descritto con minuzia di particolari, i cui autori sono delineati con precisione e hanno scopi chiari. Ci sono delle sparate ...

Tottenham - Pochettino boom : “se non cambiano le cose vado via!” : Tottenham alle prese con il caldissimo caso Pochettino, il tecnico argentino potrebbe lasciare il club londinese a fine stagione Tottenham decisamente spaventato dalle recenti dichiarazioni del trascinatore Pochettino. Il tecnico argentino ha parlato alla BBC del suo futuro, alimentando le chiacchiere che lo vorrebbero lontano da Londra nelle prossime stagioni: “Non ho intenzione di restare ancora qua senza un nuovo progetto: servono idee ...

MotoGp – Zarco risponde alle critiche sui social : “ero arrabbiato e ho detto cose cattive” : Johann Zarco fa chiarezza sui social: dopo le dure parole del CEO KTM il pilota francese dice la sua Aria tesa in casa KTM, pochi giorni fa Stefan Pierer, CEO del team, ha affermato senza peli sulla lingua di essere completamente deluso da Johann Zarco, che nella stagione 2019 non è ancora riuscito a far bene in pista. Il pilota francese ha dunque deciso di pubblicare un videomessaggio sui social per tutti i suoi fan, per chiarire la sua ...

Giancarlo Giorgetti e la manina che vuole affossare la Lega : "Accadono cose strane" : Il Carroccio sente puzza di complottone. Giancarlo Giorgetti lo dice tondo tondo: «Quando la Lega va particolarmente bene, quando sale nei consensi e nei sondaggi, arrivano sempre delle cose strane per cui bisogna interrompere quel percorso. Era facilmente intuibile, lo sappiamo perfettamente, perch

Di un altro livello lo Xiaomi Mi Band 4 : cose che la rendono unica : La Xiaomi Mi Band 3 è stato un successo (gli appassionati di sport e fitness non possono proprio farne a meno), tanto da lasciar chiaramente intendere lo stesso accadrà con la Xiaomi Mi Band 4, chiamata ad una profonda rivoluzione, dal momento che, secondo voci ormai insistenti, adotterà per la prima volta uno schermo a colori. A bordo non dovrebbero mancare l'NFC (per quanto riguarda almeno una delle due versioni che saranno messe a ...

Watchmen - 5 cose che forse non avete notato nel primo teaser : Dopo mesi di brevissime anticipazioni, Hbo ha finalmente diffuso il primo teaser della serie Watchmen, la produzione che Damon Lindelof sta creando a partire dall’universo narrativo dei fumetti creati da Alan Moore nel 1986-87. Come più volte specificato non si tratterà di un adattamento pedissequo della vicenda già raccontata nella graphic novel (come già tentato, con risultati controversi, da Zack Snyder nel film del 2009) ma una specie ...

LIVE Chelsea 1-1 Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Jovic pareggia subito le cose! In questo momento si andrebbe ai supplementari : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

5 cose che forse non sapete sull’episodio finale di Friends : Il 6 maggio 2004 andò in onda negli Stati Uniti l’episodio finale di una delle sitcom più amate e ancora insuperate della storia della televisione, Friends. Il doppio finale della serie creata da David Crane e Marta Kauffman radunò di fronte al televisore oltre 52 milioni di spettatori (anche se l’episodio più visto è stato quello trasmesso dopo il Super Bowl nel 1996), mentre migliaia di persone si radunarono in piazza, per esempio ...

Metallica in concerto a Milano/ La lista delle cose che è vietato portare : Metallica, concerto a Milano: oggi, mercoledì 8 maggio 2019, il gruppo inaugurerà il Milano Summer Festival, ecco tutte le info.

10 cose utili che abbiamo imparato dalle favole più belle di sempre! : E per immergerci 24/24h nella magia delle fiabe, date un'occhiata a queste splendide unghie ispirate al mondo di Disney... Guarda anche : 30 nail art per immergervi nel magico mondo Disney © ...