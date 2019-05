Super Champions | dal calcio francese una contro-riforma

Super Champions - anche la LFP francese dice «no» : anche la Ligue de Football Professionnel (LFP) contro la riforma della Champions League proposta da Eca e Uefa. Attraverso un comunicato stampa, l’organo che organizza e gestisce i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia ha fatto sapere di essere contrario al nuovo format della massima competizione europea per club. In particolare, l’Assemblea […] L'articolo Super Champions, anche la LFP francese dice «no» è stato realizzato da Calcio e ...

Le Graët lancia la nuova proposta per la Champions contro la SuperLega : La Gazzetta dello Sport riporta la controproposta che parte dal presidente della Federcalcio, Noel Le Graët per la SuperLega La nuova Champions targata Eca include 32 squadre, divise in 4 gruppi da 8, per un totale di 261 partite, distribuite in 21 date, di cui 14 per la fase a gruppi.Con il piano francese, invece, si passerebbe a 36 club, in 6 gruppi da 6, per 209 match, calendarizzati in 17 date, di cui dieci per i gironi. La proposta non si ...

Superchampions - contraria al progetto anche la Ligue 1 : anche la Francia dice no. La Ligue 1, riunita oggi in assemblea, ha bocciato le proposte dell’Eca per riformare le coppe europee dopo il 2024. “Il calcio francese è preoccupato per le conseguenze sportive ed economiche che l’attuale progetto potrebbe avere sui campionati nazionali”, informa una nota della Lega calcio transalpina. Trentadue i voti contrari alla riforma, tre le astensioni che secondo la stampa locale ...

Bundesliga - anche la Germania boccia la Superchampions : “Così campionati a rischio” : La Lega calcio tedesca boccia la Superchampions. I 36 club di prima e seconda divisione si sono espressi “all’unanimità” contro la proposta di riforma della Champions League, predisposta dall’Eca e supportata anche dalla Uefa, che se approvata potrebbe entrare in vigore a partire dal 2024. “Una possibile riforma delle competizioni europee per club, che già così riscuotono molto successo, dovrebbe essere ...

Superchampions - dai top club arriva il sì alla riforma : Superchampions club favorevoli – Si fa sempre più acceso il dibattito sulla riforma della Champions League, che dovrebbe portare cambiamenti significativi alla struttura e alle modalità di accesso della massima competizione europea per club. In questi giorni il fronte del “no” alla riforma ha alzato la voce, e diverse Federazioni si sono opposte alla nuova […] L'articolo Superchampions, dai top club arriva il sì alla riforma è stato ...

La Bundesliga si schiera contro la Super Champions : L’assemblea ordinaria della DFL Deutsche Fußball Liga, che riunisce i 36 club della Bundesliga e della Bundesliga 2, respinge le attuali proposte di riforma per le competizioni internazionali per club dal 2024 in poi. “Il concetto attualmente discusso dall’ECA avrebbe conseguenze inaccettabili per i campionati nazionali in Europa e pertanto non dovrebbe essere attuato in […] L'articolo La Bundesliga si schiera contro la ...

Cairo : «Superchampions malpensata e progetto da azzerare» : Cairo Superchampions. Il Torino fino a questo momento è stato protagonista di una stagione più che positiva con risultati che vanno al di sopra delle aspettative e che consentono addirittura di pensare a una qualificazione alle Coppe europee, obiettivo che fino a qualche mese fa sembrava praticamente impossibie. Il campionato sotto forma di “spezzatino”, realtà […] L'articolo Cairo: «Superchampions malpensata e progetto da ...

Tardelli - che stoccata alla Superchampions : “sarebbe danno a Serie A e Nazionale!” : Marco Tardelli commenta negativamente la possibilità di istituire la Superchampions, torneo che, secondo il campione del mondo 1982, sarebbe dannoso per Serie A e Nazionale ”Mi auguro che sulla Superchampions ci pensino bene perché sarebbe un danno per il campionato di Serie A, per i campionati inferiori ma anche per la Nazionale”. Lo dice il campione del mondo dell’82 Marco Tardelli, al panel Awords organizzato a Roma ...

Super Champions - Tardelli : “Sarebbe danno anche per la Nazionale” : Sempre caldo il tema Super Champions. Ad intervenire sull’argomento è anche il campiona del mondo dell’82 Marco Tardelli. Ecco le sue parole al panel Awords organizzato a Roma dalla Lega di A.: “Mi auguro che sulla Super Champions ci pensino bene perché sarebbe un danno per il campionato di Serie A, per i campionati inferiori ma anche per la Nazionale“. Nello stesso luogo e per lo stesso argomento è intervenuto ...

Superchampions - anche la Ligue 1 contro la riforma : Ligue 1 Superchampions – Non accenna a placarsi il dibattito sul futuro delle coppe europee. Questa volta tocca alla Ligue 1 francese, ad eccezione del Paris Saint-Germain, contestare la tanto chiacchierata riforma della Champions League. Il massimo campionato francese si riunisce oggi in assemblea straordinaria per esprimere una maggioranza ostile e compatta. In ballo ci […] L'articolo Superchampions, anche la Ligue 1 contro la ...

Conte : «Merito va premiato : no a Super Champions» : «Ho forti perplessità sull’idea di introdurre una Super Champions che finisca per proporsi come circuito aristocratico, riservato ai “soliti noti”, club individuati per storia e blasone». Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si schiera contro la riforma della Champions League, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. «Un sistema del genere finirebbe per […] L'articolo Conte: «Merito va premiato: no a ...

Volley - Superlega 2019 play-off. Colpo di scena finale per una stagione bellissima : la Lube sfata il tabu e ora vuole anche la Champions : Alle 21.30 di ieri al Pala Barton di Perugia c’erano da una parte una squadra, la Sir Safety che aveva vinto le ultime diciotto partite consecutive sul proprio campo nei play-off, non perdeva dal 5 maggio 2016 davanti al pubblico amico nelle sfide decisive per l’assegnazione dello scudetto, aveva dominato le prime due sfide in casa della serie di finale ed era avanti due set a zero senza apparenti problemi di sorta e dall’altra ...