Semifinale Amici | Vincenzo in lacrime con Alberto | “Mi dispiace | non è facile”

Mameli ripescato ad Amici 2019/ Video - torna per la Semifinale : la scelta di Britti : Mameli torna nella scuola di Amici 2019. Dopo l'eliminazione è stato ripescato da Alex Britti. Come reagirà Loredana Berté alla notizia?

«Amici 18» : dopo Carrà e Venier - alla Semifinale arriva Antonella Clerici : «Fa schiuma ma non è un sapone»Il caso BigazziIl ritorno dopo la gravidanzaI maloriIl ricordo di OliverIl team storicoIl ritorno di Fabrizio Frizzi in tvIl ricordo di FabrizioL'addioAd Amici preferiscono le bionde. Così, dopo l’ospitata di Raffaella Carrà e Mara Venier alla settima puntata del serale, è la volta di Antonella Clerici, amica di lunga data di Maria De Filippi e giudice d’eccezione della semifinale in onda sabato 18 ...

Amici 2019 : Gli Ospiti della Semifinale! : Maria De Filippi, questa volta ha voluto esagerare. Per vincere la gara degli ascolti con il suo celebre Talent Show Amici, ha messo in campo fior di Ospiti italiani e internazionali. Ed ecco che, dopo Mara Venier, Gerry Scotti e Raffaella Carrà. Per la semifinale del talent Maria ha voluto puntare su due personaggi di indiscusso successo. Ecco chi vedremo nella semifinale di Amici 2019! Vi annunciamo quindi che, durante la prossima diretta, i ...

Semifinale Amici - Giordana è un fiume in piena : lo sfogo e le accuse : Amici 2019, Giordana Angi si sfoga dopo le parole di Tish Giordana Angi sembra essere arrivata al limite della sopportazione nei confronti di Tish perché nel day time di oggi l’abbiamo vista piuttosto infastidita, anzi molto infastidita, a causa delle parole che l’ex cantante della Squadra Blu ha usato nei suoi confronti. Non si è […] L'articolo Semifinale Amici, Giordana è un fiume in piena: lo sfogo e le accuse proviene da ...

Il ritorno di Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi per la Semifinale - nuovo singolo in arrivo? : Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi per la semifinale. L'artista romano ha quindi mantenuto la promessa fatta e ritorna in puntata per un duetto con i concorrenti ancora in gara, dopo lo scioglimento delle squadre e l'addio ai direttori artistici che li hanno accompagnati fino al quarto di finale. L'ospitata potrebbe essere la giusta occasione per presentare il nuovo singolo, Mai più da soli, di cui ha già dato un'anticipazione nel ...

Mameli ripescato ad Amici 2019/ Video - torna per la Semifinale : la scelta di Britti : Mameli torna nella scuola di Amici 2019. Dopo l'eliminazione è stato ripescato da Alex Britti. Come reagirà Loredana Berté alla notizia?

Mameli torna ad Amici - colpo di scena nella Semifinale : video e anticipazioni : Amici 2019, Mameli rientra in casetta: il video che ha spiazzato i fan Udite, udite: Mameli è tornato ad Amici di Maria De Filippi! Possiamo certamente affermare che i colpi di scena al Serale non mancano mai. Poco fa sui profili social del programma è apparso un brevissimo video di Mameli con addosso la felpa […] L'articolo Mameli torna ad Amici, colpo di scena nella semifinale: video e anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Per lui nessuna Semifinale? Ad Amici Rafael si infortuna alla schiena : L'ultima diretta di Amici di Maria De Filippi, trasmessa lo scorso sabato 11 maggio su Canale 5, ha decretato l'eliminazione del ballerino Umberto Gaudino, a cui Maria De Filippi ha proposto di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti del celebre talent-show. Ma non è tutto, perché nella nuova puntata, per cui Amici si è aggiudicata la vittoria della gara di ascolti, si è registrato un infortunio ai danni del ballerino Rafael ...

Semifinale Amici 2019 - eliminazione tra cantanti? La Celentano svela la sua strategia : Amici 2019, la strategia di Alessandra Celentano a difesa di Rafael e Vincenzo Le parole di Alessandra Celentano mandate in onda nel day time di oggi ci fanno pensare che non sia così scontato che la penultima puntata di Amici 2019 vedrà scontrarsi i due ballerini Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit; stando alle sue […] L'articolo Semifinale Amici 2019, eliminazione tra cantanti? La Celentano svela la sua strategia proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Amici Semifinale - Rafael vincitore Ballo? Doccia fredda per Vincenzo : semifinale Amici, le Anticipazioni sulla penultima puntata del 18 maggio La semifinale di Amici 2019 sembrava scontatissima finora, visto che da sempre la penultima puntata è dedicata proprio ai ballerini, ma pare che la situazione sia destinata a cambiare: a farcelo capire sono state le parole di Alessandra Celentano che senza nascondersi ha dichiarato che […] L'articolo Anticipazioni Amici semifinale, Rafael vincitore Ballo? Doccia ...

Rafael infortunio alla schiena : nessuna Semifinale di Amici per il ballerino? : Amici news, problema alla schiena per il ballerino Rafael: ecco cos’è successo davvero durante la diretta Cos’è successo a Rafael Quenedit dopo Amici 2019? Poco prima della fine della settima puntata del Serale, c’è stata una notizia che ha fatto preoccupare – e non poco – tutti i fan del ballerino di danza classica. Rafael […] L'articolo Rafael infortunio alla schiena: nessuna semifinale di Amici per il ...

Anticipazioni Semifinale Amici - ultimo scontro tra Rafael e Vincenzo? Il rischio : semifinale Amici 2019 Anticipazioni, le prime news sulla puntata del 18 maggio Dopo mesi e mesi di sfide, esibizioni, discussioni e colpi di scena siamo arrivati alla semifinale di Amici 2019, o meglio alle Anticipazioni perché alla prossima puntata del talent show mancano ancora sette giorni e ben cinque day time che ci diranno molto […] L'articolo Anticipazioni semifinale Amici, ultimo scontro tra Rafael e Vincenzo? Il rischio proviene ...

Amici di Maria - settima puntata : eliminati Mameli e Umberto - Alberto è in Semifinale : La fase finale del talent show di Canale 5 'Amici di Maria De Filippi', iniziata lo scorso 30 marzo, ha visto sino ad ora eliminati cinque alunni: il ballerino della squadra blu Mowgly, la cantante della squadra bianca Ludovica, il cantante della squadra blu Jefeo, la sua controparte della squadra bianca Alvis, e, in ultima battuta, la ballerina della squadra blu Valentina. Nella scorsa puntata Valentina era stata riammessa nella scuola per ...

Amici 18 - arrivano tre Giudici Speciali : Emma Marrone - Mara Venier e Gerry Scotti. In palio la Semifinale : Sabato 11 maggio, alle 21.15, su Canale 5 la diretta della settima puntata di con Maria De Filippi che seguiremo come sempre su Leggo.it . Ospite d'eccezione Raffaella Carrà, e arrivano tre Giudici ...