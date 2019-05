Scopre lettere d’amore di 30 anni fa tra la moglie e un altro uomo | anziano tenta di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Che “l’amore non ha età” è una frase sentita centinaia di volte. Quello che aggiunge questa storia al famoso detto è che anche l’amore coniugale non ha età. E così la gelosia. Undi 73stava infatti per suicidarsi dopo aver scoperto una serie di, ben conservate e risalenti a 30fa. Led’amore erano sì molto belle ma erano segno di una corrispondenza tra lae un corteggiatore del quale l’ignorava l’esistenza. Sconvolto, il 73enne hato di buttarsi dalla finestra ma i familiari sono riusciti a trattenerlo. L’allora ha aspettato la mattina successiva e, dopo essere passato a salutare il figlio, è uscito di casa con l’intenzione di togliersi la vita. La, di pochipiù giovane, ha provato invano a contattarlo al cellulare finché alle 15 ha chiesto aiuto alla polizia. Dalla ...

