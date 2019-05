MotoGP | gli orari in TV del GP di Francia

MotoGP in tv - GP Francia 2019 : come vederlo su Sky e TV8. Tutti gli orari e il programma del fine settimana : A due settimane di distanza dal weekend di Jerez, il Motomondiale 2019 si appresta ad approdare a Le Mans per il sesto appuntamento della sua stagione, quello del GP di Francia. In MotoGP, Marc Marquez ha ritrovato senza troppi problemi la via del successo sul circuito spagnolo, dopo lo scivolone accusato ad Austin, e si è immediatamente ripreso la testa del Mondiale. La battaglia è però molto accesa, con la Suzuki di Alex Rins in grande ascesa, ...

MotoGP – Valentino Rossi trascinato in tribunale dagli ex custodi della sua villa : ‘incubo’ finito per il Dottore : Valentino Rossi sorride: ex custodi della sua villa lo trascinano in tribunale, ma il ricorso viene respinto Manca poco per rivedere in pista i campioni della MotoGp: dopo una settimana di pausa, a seguito dei test di Jerez, disputati il giorno dopo del Gp di Spagna, i piloti sono pronti per sfidarsi nuovamente, questa volta a Le Mans, per il Gp di Francia, valido per il quinto appuntamento della stagione 2019. AFP/LaPresse Alla vigilia ...

MotoGP - GP Francia 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Le Mans. Tre sole vittorie in carriera ma molti podi negli ultimi anni : Il fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 si sta avvicinando per il Motomondiale con una Yamaha che deve ancora sbloccare la casella delle vittorie in questa stagione della classe regina. Ci proveranno sicuramente i due piloti ufficiali Maverick Vinales e Valentino Rossi ad interrompere questo digiuno, con quest’ultimo che non riesce a salire sul gradino più alto del podio dal GP d’Olanda 2017. Il “Dottore” vanta ...

Il punto in comune tra calcio e MotoGP ed il rapporto con Valentino Rossi - Marquez ammette : “se è un avversario non sarà mai il tuo migliore amico” : Marc Marquez il paragone tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi: la sincerità del campione del mondo in carica Weekend ricco di emozioni per Marc Marquez: dopo essere stato ospite del paddock del Montmelò, dove si sta svolgendo il Gp di Spagna di Formula 1, il campione del mondo in carica di MotoGp è volato in Germania dove ha aperto la sfida di calcio tra Lipsia e Bayern Monaco con uno spettacolo in sella alla sua Honda ...

MotoGP – Bradl meglio di Lorenzo al Gp di Spagna - l’ammissione del tedesco : “ho pensato alla squadra - ma mi hanno dato il via libera” : Stefan Bradl davanti a Lorenzo al termine del Gp di Spagna: le parole del tedesco wild card a Jerez Stefan Bradl ha partecipato la scorsa settimana al Gp di Spagna, come wild card, in sella alla Honda. Il pilota tedesco ha conquistato un buon decimo posto, riuscendo a piazzarsi davanti al più esperto, ma ancora non a suo agio con la sua nuova moto, Jorge Lorenzo. Bradl ha così raccontato a Speedweek le sue sensazioni dopo la gara: ...

MotoGP 19 a tutto multiplayer in nuovi video e dettagli su server dedicati e Race Director Mode : Milestone ha presentato oggi tutte le novità della modalità multiplayer di MotoGP 19, che si arricchisce di importanti novità sia dal punto di vista tecnico che di gameplay. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di dedicare grande attenzione all'implementazione di tecnologie che potessero migliorare sensibilmente il gameplay online, oltre ad arricchirla con nuove funzionalità che permettessero ai giocatori di vivere un'esperienza di gioco più ...

MotoGP Yamaha - Viñales : «A Le Mans possiamo fare meglio» : ROMA - A Jerez, chiudendo terzo, ha centrato il suo miglior risultato stagionale, centrato su un circuito dove la Yamaha di solito soffre. Maverick Viñales è evidentemente soddisfatto del ...

MotoGP - Test Jerez – Iannone ancora dolorante : “la caviglia fa male - oggi giornata persa ma sarò pronto per Le Mans” : Andrea Iannone costretto a fare solo 2 giri sul circuito di Jerez a causa di un problema alla caviglia: il pilota Aprilia conta di rientrare a Le Mans Niente gara nella giornata di ieri, solo due giri nei Test di oggi, tappa a Jerez da dimenticare per Andrea Iannone, limitato da un problema alla caviglia. Il pilota della Aprilia, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della sua situazione: “non ho forza a causa del dolore, ...

MotoGP - Test Jerez de la Frontera – Dovizioso spiega : “da ora vietato sbagliare. Oggi assetti estremi - niente di grosso da provare” : Andrea Dovizioso chiude all’11° posto il lunedì dei Test di Jerez: il pilota Ducati ammette di non aver avuto grosse novità da provare La gara di Jerez ha lasciato l’amaro in bocca in casa Ducati, con Dovizioso e Petrucci finiti ai piedi del podio, dopo aver ottenuto buoni risultati per tutto il weekend. Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo i Test del lunedì sul tracciato spagnolo, Andrea Dovizioso ha spiegato di non ...

MotoGP - GP Spagna : gli highlights della gara : Dominio spagnolo nel primo Gran Premio europeo: Marquez-Rins-Vinales salgono sul podio. Ma, mentre la lotta alle sue spalle si infiamma nel finale, con la conferma del pilota della Suzuki, reduce ...

MotoGP - GP Spagna. Rins si distrae - commissario gli ruba la polsiera a fine gara. VIDEO : C'è anche un commissario tra i protagonisti del GP di Jerez: Alex Rins chiude la gara al secondo posto alle spalle di Marquez e subito dopo aver tagliato il traguardo consegna la sua Suzuki a un ...

MotoGP – Pessimo gesto di un marshall a Jerez - Rins gli affida la moto e lui… ne ruba un pezzo e lo mette in tasca [VIDEO] : Subito dopo la fine del Gp di Jerez, Rins affida la moto ad un marshall per festeggiare con i suoi tifosi, ma quello che accade è sconvolgente Un gesto davvero brutto quello commesso da un commissario di pista a Jerez, subito dopo la conclusione della gara vinta da Marquez davanti a Rins. Per festeggiare il secondo posto con i propri tifosi, il pilota della Suzuki affida la propria moto ad un marshall che, pensando di non essere visto, ...

MotoGP - Valentino Rossi senza peli sulla lingua : “tante difficoltà - vi dico cosa mi ha tagliato le gambe” : Il Dottore ha analizzato il sesto posto ottenuto nel Gp di Jerez, facendo il paragone rispetto all’anno passato Una gara divisa a metà per Valentino Rossi a Jerez, un avvio complicato e poi un finale in crescendo, recuperando qualche posizione per chiudere poi sesto. Un risultato che soddisfa a metà il pilota della Yamaha, comunque contento per i progressi compiuti rispetto alla gara del 2018, dove il distacco dai primi era stato ...