LIVE Nadal-Basilashvili 1-0 | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | l’iberico annulla

(Di giovedì 16 maggio 2019) Buonasera e benvenuti alladi Rafael-Nikolozmatch valevole per il terzo turno degli. Secondo match del giorno per, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo.sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno scorso negli States gli ha strappato un set. Ancora a quota zero titoli quest’anno,ha raggiunto 4 semifinali nei suoi feudi, perdendo contro storiche bestie nere come Fabio Fognini e Dominic Thiem. Tornerà al successo nella Città Eterna dove ha vinto 8 volte in carriera? Terzo confronto di sempre tra il tennista spagnolo e Nikoloznon ha mai trovato la vittoria. Il tennis del georgiano ormai è consolidato, come la sua ...

